Milan, Allegri l’ha detto su Ricci: tifosi spiazzati

Il punto sui nuovi acquisti e sull’impiego di Samuele Ricci: le parole di Allegri a ridosso del match contro il Bologna

Un mercato che ha rivoluzionato radicalmente la rosa a disposizione del nuovo tecnico. In questo inizio di stagione peró, ad attirare le attenzioni dei media, è la situazione legata all’utilizzo di Samuele Ricci nello scacchiere del tecnico livornese. Il classe 2001, primo acquisto della campagna di Igli Tare, arrivato per ricostruire e rifondare la mediana, ha giocato appena 15 minuti nella seconda giornata di campionato, quella giocata al Via del Mare di Lecce.

Solo panchina invece nel match casalingo con la Cremonese. Ad oggi, l’utilizzo di Modric come vertice basso della mediana ha spodestato Ricci dal suo ruolo naturale. Qualche malumore, qualche rumors di troppo, ma nessun reale problema. L’ha fatto intendere lo stesso mister Allegri nella conferenza alla vigilia del match

A poco più di 24 ore dal big match di San Siro, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul percorsi svolto fin qui dai suoi uomini e sul mercato. Poi gli elogi a Ricci ed al suo percorso di crescita percorso di crescita di Samuele Ricci, per spegnere qualsiasi tipo di polemica sullo scarso utilizzo dell’ex Toro.

“Sono molto contento di Samuele perché è cresciuto da quando è arrivato. Sta cambiando struttura fisica, sta avendo una gamba più forte, più bella, da giocatore importante. Calciatore intelligente, tatticamente molto bravo. Sta crescendo tatticamente, fisicamente e tecnicamente.

Deve essere il percorso di tutti. Abbiamo giocatori con esperienza internazionale come Rabiot, Pulisic, Modric, Tomori, Loftus, Fofana. Poi giocatori con meno esperienza ma con ottime qualità: dobbiamo lavorare tutti i giorni per dargli certezze. E Ricci sta facendo molto bene, sono contento”.