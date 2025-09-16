Milan, Allegri pronto a sorprendere: spazio al baby rossonero

Allegri pensa ad un colpo a sorpresa: un talento rossonero si prepara per il debutto stagionale.

Sono giorni positivi quelli che circondano l’ambiente Milan. I rossoneri godono di ampia fiducia dopo la vittoria contro il Bologna, con Max Allegri che sta riuscendo nell’intendo di dare grande entusiasmo. Il tecnico livornese, inoltre, non vuole oscurare i giovani, e dopo il debutto di Balentien avvenuto contro il Lecce, ora un altro ragazzo sembra poter avere spazio dal primo minuto.

Milan, lo stop di Maignan lancia Torriani: sarà titolare in Coppa Italia?

Le immagine dell’uscita dallo stadio in stampelle di Maignan ha preoccupato tutti i tifosi rossoneri. Le notizie arrivate però nelle ultime ore sono piuttosto positive; gli esami escludono qualsiasi tipo di lesione , e dunque lo stop per l’estremo difensore francese sarà meno lungo del previsto. In ogni caso Maignan dovrà saltare qualche partita (la trasferta di Udine quasi certamente), con Terracciano che dunque sabato sarà il portiere titolare, con il giovane Torriani che ricoprirà il ruolo di prima alternativa.

Occhi puntati però sull’appuntamento di martedì 23 settembre, quando il Milan dovrà vedersela contro il Lecce in Coppa Italia. L’eventuale assenza di Maignan anche per la partita della prossima settimana potrebbe garantire al classe 2005 Lorenzo Torriani di fare il proprio debutto stagionale a San Siro. Il Milan punta molto sul giovane portiere, tant’è che questa estate la dirigenza rossonera ha risposto con un secco no ad un’offerta arrivata dalla Francia, per l’acquisto del giocatore.

Per Torriani non sarebbe però il debutto assoluto, in quanto l’anno scorso giocò 45 minuti in Coppa Italia contro il Sassuolo e soprattutto subentrò a San Siro nella sfida di Champions League contro il Liverpool.

Vista dunque anche l’assenza di Maignan questa potrebbe essere la giusta occasione per lanciare il ragazzo, concedendogli l’occasione di mostrare all’Italia intera il proprio talento.