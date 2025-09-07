Milan, Allegri pronto a stravolgere il ruolo di Leao: c’è un obiettivo

Rafael Leao può diventare sempre più centrale nel progetto guidato da Massimiliano Allegri, con un ruolo tutto inedito: l’obiettivo è fissato.

La stagione del Milan è cominciata un pò prima rispetto a quella delle altre big del campionato italiano, con i rossoneri che sono scesi in campo una settimana prima rispetto alle avversarie, in Coppa Italia, nei 32° di finale contro il Bari, superati proprio dai rossoneri. La squadra rossonera, poi, ha disputato le prime due giornate del massimo campionato italiano come tutte le altre 19 squadre del torneo, prima della sosta Nazionali: la sconfitta in casa contro la Cremonese alla prima giornata, la vittoria in esterna contro il Lecce. 3 sono i punti fino ad ora conquistati dalla squadra capitanata da Massimiliano Allegri, arrivato sulla panchina rossonera lo scorso giugno.

Milan, Leao al centro del progetto: il nuovo ruolo inedito

In queste prime uscite di Serie A, la squadra rossonera ha dovuto fare a meno di Rafael Leao: l’attaccante portoghese, protagonista del primo gol nella sfida di Coppa Italia contro il Bari, si è infortunato proprio nella prima gara dei rossoneri, rimanendo fuori per le prime due giornate contro Cremonese e Lecce. Ora Allegri punta ad averlo almeno per il Bologna, altrimenti bisogna rimandare al match contro l’Udinese.

Leao, però, deve cambiare marcia, come richiesto da Allegri, e lo stesso tecnico ha in mente per lui un nuovo ruolo inedito, ovvero quello della prima punta: come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico rossonero vorrebbe passare al modulo 3-5-2, schierando due punte centrali nel reparto offensivo. E Leao è uno dei giocatori pronto a cambiare ruolo, diventando un attaccante a tutti gli effetti: un vero centravanti d’area, pronto a raggiungere l’obiettivo stagionale dei 20 gol, fissato a inizio stagione.