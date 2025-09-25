Milan, Allegri può esultare: c’è la notizia su Leao

Dopo più di un mese di stop finalmente arrivano buone notizie dal portoghese, ecco le novità sulle sue condizioni

L’ambiente Milan sta respirando un aria serena, pulita. Gli ottimi risultati in campo sono lo specchio dell’alto morale che si sta vivendo a Milanello, e certamente questa è la condizione migliore di arrivare ad una partita super delicata come quella di domenica sera contro il Napoli. A rendere il tutto ancora più positivo, ecco le buone notizia dall’infermeria; Rafael Leao sembra essere vicinissimo al rientro in campo in gara ufficiale.

Milan, riecco Leao: il portoghese rientra in gruppo

Che Rafael Leao, negli ultimi anni, sia stato l’uomo simbolo di questo Milan non è certamente un segreto, e l’assenza in questo primo mese di Serie A ha rappresentato una grossa mancanza per tutto l’ambiente rossonero. Ora però il portoghese sembra essere molto vicino al ritorno in campo. Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Leao oggi farà il suo ritorno in gruppo, lavorando insieme a tutti i suoi compagni.

Le condizioni del 10 rossonero però sono chiaramente ancora tutte da monitorare con grande attenzione. Le sedute d’allenamento fissate nei prossimi giorni saranno dunque decisive per capire come risponderà il polpaccio che ha costretto il ragazzo a rimanere lontano dal campo per più di un mese. Il problema al soleo del polpaccio, infatti, è stato riscontrato da Leao durante la prima uscita ufficiale dei rossoneri, contro il Bari in Coppa Italia il 17 agosto, diverso tempo fa.

Milan, Leao mette nel mirino il Napoli; il portoghese giocherà?

Come detto, il rientro di Leao sul campo di allenamento è ormai imminente, resta ora però da capire quando il talento portoghese sarà a totale disposizione di mister Max Allegri anche per un match ufficiale. è tutt’altro che da escludere una sua presenza già domenica, contro il Napoli. Chiaramente è piuttosto complesso pensare che Leao sarà utilizzato da titolare già nella prossima giornata, ma le percentuali di un suo ingresso a partita in corso si stanno alzando notevolmente.

Le parole di Landucci post Milan – Lecce vanno infatti in questa direzione: “Credo che giovedì Rafa si allenerà in gruppo. Sta andando tutto bene, quindi penso che domenica sarà a disposizione del mister”.

Detto questo Leao giocherà solo se verrà considerato a tutti gli effetti pronto; non c’è interesse da parte dello staff rossonero di forzare il rientro del portoghese, rischiando poi di incappare in una ricaduta che avrebbe conseguenze terribili. Il vero obbiettivo sarà quello di avere il portoghese per la difficile trasferta di settimana prossima all’Allianz Stadium contro la Juventus.