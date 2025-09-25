Milan, Allegri sotto attacco: le critiche sono pesantissime

Massimiliano Allegri torna nel mirino dell’ex calciatore della Serie A: le critiche al tecnico del Milan sono pesantissime.

Dopo il ko al debutto stagionale in Serie A, arrivato in casa contro la Cremonese, il Milan di Massimiliano Allegri si è rimesso in carreggiata. La formazione rossonera sta vivendo un ottimo momento sia sul piano della forma che in termini di risultati, come confermano le quattro vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia.

Una tendenza che il Milan vuole ribadire anche domenica, in occasione del big match di campionato contro il Napoli. Nonostante il buon periodo dei rossoneri, c’è chi continua ad affermare con decisione che la squadra di Allegri farà fatica ad entrare nelle prime quattro.

L’ex non ha dubbi sul Milan: quante critiche ad Allegri

Nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano è tornato a mettere nel mirino il Milan di Allegri. L’ex rossonero ha riservato una serie di critiche pesanti al tecnico del Diavolo: “A Udine ha fatto una grande partita per 95′. Col Bologna ha strameritato ma la squadra di Italiao è stata inguardabile come lo è stata l’Udinese. Sarà stato merito del Milan. Ora però ci sono Napoli e Juve, e Allegri mi deve dimostrare che non è casualità quello che abbiamo visto, per me è casualità“.

Cassano ha anche aggiunto: “Modric fa giocare bene chiunque, molto di questi successi dipendono da Modric non da Allegri. Se Modric ha un raffreddore Allegri torna a fare quello che faceva prima, palla lunga a Leao e speriamo”.