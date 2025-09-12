Milan, Allegri stregato dal nuovo acquisto: già titolare con il Bologna?

C’è un nuovo acquisto del Milan che ha decisamente impressionato Max Allegri. Il rossonero potrebbe addirittura essere titolare già domenica contro il Bologna.

Domani la Serie A ripartirà dopo la sosta per le Nazionali. Terza giornata di campionato, che vedrà il Milan impegnato domenica sera a San Siro contro il Bologna. Dopo la sconfitta contro la Cremonese e la vittoria a Lecce, i rossoneri hanno bisogno di trovare continuità per dimostrare di poter davvero lottare per le prime posizioni.

L’avversario non sarà dei più semplici, ma il Milan non può avere paura. C’è ancora incertezza sull’undici rossonero che scenderà in campo dal primo minuto, ma la più grande sorpresa potrebbe riguardare un nuovo acquisto. Nonostante i pochi allenamenti con la squadra, Max Allegri sta seriamente pensando di buttare il neo-rossonero già nella mischia.

Milan, Rabiot ha impressionato tutti: può essere già titolare

La giornata di ieri ha permesso ad Adrien Rabiot di fare finalmente la conoscenza del Milan. Dopo gli impegni con la Francia, ieri l’ex Marsiglia è arrivato a Milanello per dare inizia alla sua nuova avventura. Il francese ha impressionato tutti nei primi test fisici, tanto da creare dei dubbi in Allegri, che potrebbe già puntare su di lui.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Rabiot potrebbe già essere titolare con il Bologna. Prima della sfida contro i rossoblù, Rabiot avrà svolto appena tre allenamenti con la squadra, ma la grande stima di Allegri nei suoi confronti è nota a tutti. Motivo per cui una maglia da titolare nel sunday night di domenica è un’ipotesi tutt’altro che concreta.

Con il francese ad agire come mezzala sinistra, a cambiare però potrebbe non essere il centrocampo. L’ultima idea di Allegri è, infatti, quella di assegnare una maglia da titolare a Rabiot a discapito di Pulisic. Lo statunitense è il favorito per affiancare Gimenez in attacco, ma è altrettanto vero che è rientrato solo ieri dal Sudamerica. Per questo motivo Allegri potrebbe farlo iniziare dalla panchina, con Loftus-Cheek clamorosamente impiegato come attaccante.

Rabiot, quanta voglia di Milan: la mamma Veronique svela i dettagli dell’affare

Ieri assieme a Rabiot, c’era come al solito la sua mamma-agente Veronique. Davanti ai giornalisti la madre del francese ha parlato della trattativa che ha portato suo figlio in rossonero, spiegando come il Milan sia sempre stata la prima scelta di Rabiot. Dopo la rottura con il Marsiglia, i rossoneri sono stati la priorità e trovare un accordo non è stato difficile.

Tutti sanno che la mamma di Rabiot è un osso duro quando si parla di trattative (chiedere alla Juventus), ma la rapidità con cui le parti hanno raggiunto un’intesa conferma quanto Rabiot volesse tornare in Italia per vestire i colori rossoneri.