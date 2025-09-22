Milan, altra chance per Gimenez: ma il suo futuro è sempre in bilico

Il futuro di Santiago Gimenez è sempre in bilico: Allegri gli darà un’altra chance contro il Lecce, in Coppa Italia.

La quarta giornata del campionato di Serie A deve ancora terminare (terminerà questa sera con l’ultimo match in programma, ovvero Napoli-Pisa), ma in casa Milan la testa è già indirizzata verso la Coppa Italia, con il match in programma domani sera: la squadra rossonera affronterà infatti il Lecce nei sedicesimi della competizione, per continuare il percorso e arrivare agli ottavi, dove ci saranno le otto big del campionato scorso ad attendere la squadra rossonera. Appuntamento a domani sera, alle ore 21:00, sul prato di San Siro: dopo aver battuto il Bari un mese fa, ora c’è il Lecce da battere, in una sfida tutt’altro che semplice da portare a casa.

Milan, Allegri dà fiducia a Gimenez: altra partita da titolare

Per la sfida contro il Lecce, Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, sta pensando di effettuare un pò di turnover tra gli undici titolari che scenderanno in campo, ma il tecnico rossonero dà fiducia ancora all’attaccante messicano, Santiago Gimenez. L’attaccante classe 2001 in questa stagione si deve ancora sbloccare con la maglia rossonera, ma in queste ultime gare è andato più volte vicino al gol.

Come annunciato in conferenza stampa dal tecnico del Milan Allegri, contro il Lecce Gimenez avrà un’altra possibilità e tutta la fiducia del proprio allenatore e della propria squadra: “Gimenez ha avuto occasioni da gol, sta facendo bene. Magari il gol arriverà proprio domani. L’importante è parlare poco e lavorare tanto.” Queste le parole di mister Allegri in conferenza stampa, che lanciano un messaggio chiaro, soprattutto ai tifosi: Gimenez ha tutto il tempo per sbloccarsi, l’importante è continuare a lavorare duramente per ottenere i giusti risultati.

Milan, futuro in bilico per Gimenez: cosa filtra dall’ambiente rossonero

Il futuro di Santiago Gimenez al Milan rimane in bilico: l’attaccante messicano poteva essere venduto nella scorsa sessione estiva di mercato, quando ad agosto i rossoneri erano anche propensi a lasciarlo partire. Ma Gimenez ha preso posizione, convincendo dirigenza e allenatore a rimanere, e così è andata. Il suo futuro, però, rimane sempre in bilico: in base alle prestazioni di questa prima parte di stagione, la dirigenza di Via Aldo Rossi deciderà cosa fare nella sessione invernale di mercato, con Gimenez che non è poi così sicuro di rimanere in rossonero.