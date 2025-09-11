Milan, “Andrà via a gennaio”: la sentenza dell’esperto non lascia dubbi

Al Milan non ha trovato lo spazio che si aspettava, secondo l’esperto di mercato a gennaio lascerà sicuramente i rossoneri

Il Milan targato Allegri fatica ancora a trovare un’identità precisa e il percorso intrapreso appare tutt’altro che lineare. L’avvio di campionato, macchiato dal ko contro la Cremonese di Nicola, ha fatto emergere più di un interrogativo sulla costruzione della rosa e sull’effettiva efficacia delle mosse di mercato. La vittoria a Lecce e i colpi arrivati negli ultimi giorni – Nkunku e il promettente Odogu – hanno ridato un minimo di slancio, ma non cancellano le perplessità.

Dopo l’esordio amaro a San Siro, Allegri non aveva nascosto la sua frustrazione: “Ai miei manca ancora la capacità di leggere il pericolo”, aveva dichiarato, alludendo alle disattenzioni che avevano permesso a Baschirotto e Bonazzoli di colpire, nonostante una situazione difensiva apparentemente favorevole ai rossoneri. Chi non sarà sicuramente d’aiuto ai rossoneri è Divock Origi: per il belga si era parlato di una rescissione ma ora la situazione sembra cambiata.

Milan, Origi non rescinde: andrà via a gennaio

Divock Origi e il Milan sono ormai ai titoli di coda. Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’attaccante belga non dovrebbe rescindere il contratto in queste settimane, ma la separazione appare inevitabile nel mercato invernale.

Il classe ’95, legato ai rossoneri fino al 2026, non è mai riuscito a lasciare il segno a Milano dopo l’arrivo dal Liverpool. Pochi gol, rendimento deludente e un ingaggio pesante hanno convinto il club a pianificare un’uscita a gennaio, che potrebbe avvenire con cessione definitiva o prestito con obbligo di riscatto, vista la reticenza del belga nell’accettare la rescissione del contratto.