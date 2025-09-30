Milan, arriva la decisione su Estupinan: ecco quante partite salterà

Il difensore ex Brighton è stato espulso nel corso dell’ultima partita contro il Napoli e oggi è arrivato il verdetto del giudice sportivo

Arrivato con l’arduo compito di dover sostituire Theo Hernandez, l’impatto di Pervis Estupinan col mondo Milan è stato tutt’altro che positivo: disastroso nella prima uscita stagione contro la Cremonese, al netto dell’assist, tanto da indurre Allegri a lasciarlo negli spogliatoi per i secondi quarantacinque minuti.

Le prestazioni successive però sono state un lento crescendo, in cui l’ecuadoriano ha trovato man mano sempre più consapevolezza nei suoi mezzi e le misure con gli avversari. Attento e preciso in fase difensiva quanto presente e galoppante in quella offensiva, l’ex difensore del Brighton si è tenuto stretta quella maglia da titolare datagli da Allegri. Anche nel big match di San Siro era stato molto positivo, almeno fino all’episodio dell’espulsione. Un’ingenuità, vista la successiva rete del Napoli che ha quindi reso inutile il suo fallo da ultimo uomo, che lo costringerà ora ai box.

Milan, una sola giornata per Estupinan: Allegri tira un sospiro di sollievo

Se è vero che il mercato estivo ha portato in dote Modric e Rabiot, autentici leader tecnici e carismatici di questo Milan, non va comunque dimenticato che la rosa rossonera ha ancora delle mancanze che si proveranno a risolvere con la prossima sessione. Una di queste è sicuramente sulle fasce: Allegri si è dovuto “inventare” il belga Saelemaekers come esterno a tutta fascia dopo che le due precedenti gestioni l’avevano lasciato andare in prestito a cuor leggero.

Anche a sinistra il problema è lo stesso: con la squalifica di Estupinan, fermato per una sola giornata per il fallo su Di Lorenzo, Allegri dovrà fare affidamento sul giovane Bartesaghi, classe 2005 che ha trovato i suoi primi minuti stagionali proprio nell’ultimo turno di campionato. Un’alternativa al giovane prodotto del settore giovanile rossonero potrebbe essere lo spostamento di Rabiot sulla fascia, similmente a quanto fece Allegri con Matuidi, con il conseguente inserimento di Loftus-Cheek o Ricci in mezzo al campo.