Milan, Bennacer alla Dinamo Zagabria: chi è stato decisivo nell’affare

Tutto fatto per la cessione di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria: una persona ha giocato un ruolo fondamentale nel trasferimento.

La sessione estiva di calciomercato è ormai terminata da diversi giorni, ma alcuni campionati hanno ancora la possibilità di ingaggiare nuovi giocatori: ad esempio, Turchia, Arabia, ma anche Croazia, hanno la possibilità di scippare qualche giocatore dai club europei, viceversa i club europei non possono più finalizzare nessuna operazione in entrata. È il caso del Milan, che nelle ultime ore ha finalizzato e ufficializzato la cessione di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria, club croato. Il centrocampista algerino era ormai fuori dai piani di Allegri, per cui la dirigenza ha operato sul mercato con la consapevolezza che il calciatore si trovasse una nuova squadra.

Milan, Bennacer va alla Dinamo: ancora una volta c’entra Boban

Adesso è ufficiale: tramite un comunicato sui propri canali, il Milan ha annunciato la cessione a titolo temporaneo di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria. Il club croato ha l’opzione del diritto di riscatto, il tutto dipenderà dalla stagione in corso.

Durante l’operazione, una figura ha giocato un ruolo fondamentale, convincendo il giocatore a raggiungere il club croato: parliamo di Boban, ex dirigente del Milan, che già nel 2019 aveva giocato un ruolo determinante nel portare Bennacer proprio in rossonero. L’algerino, infatti, aveva parlato con il dirigente, il quale, stregato dalle abilità tecniche, lo aveva convinto ad approdare in rossonero, dall’Empoli. Bennacer dunque lascia il Milan e si unisce, almeno per questa stagione, alla Dinamo Zagabria, con l’intento di fare bene anche in un nuovo campionato, quello croato. L’anno prossimo potrebbe rientrare in rossonero, il tutto dipenderà dalla stagione disputata.