Milan-Bologna, Allegri: “Espulsione? Vi spiego cos’è successo”, poi l’annuncio sull’infortunio di Maignan

Serie A, Milan-Bologna 1-0: arrivano le dichiarazioni di Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn nel post partita.

Il Milan di Max Allegri trova la prima vittoria in campionato a San Siro grazie a Luka Modric: il 40enne ex Real Madrid ha deciso la gara contro il Bologna grazie alla sua prima rete in Serie A con la maglia rossonera. Nonostante il valore dell’avversario e qualche polemica finale con annessa espulsione di Allegri, il Milan è riuscito a portare a casa una vittoria sofferta ed importante.

Ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita.

Allegri scettico: “Credo che Maignan non ci sarà ad Udine”

Rispetto alle prestazioni di Luka Modric e Santiago Gimenez:

“Modric? Un piacere vederlo giocare. Un ragazzo davvero umile, sa dove finisce la palla. L’importante è sempre vincere, non abbiamo subito gol anche in questa partita e va bene così”.

Gimenez? Ha corso molto, ha pressato. Ha avuto occasioni importanti ma è arrivato poco lucido per le energie spese precedentemente nell’aiutare la squadra”.

In merito al gruppo squadra:

“È un gruppo di ragazzi veramente straordinario, nessuno si lamenta e abbiamo l’obiettivo di andare in Champions League. Dobbiamo continuare e migliorare in più cose: piano del gioco e fase difensiva”.

Sull’espulsione rimediata, Allegri ha affermato:

“Espulsione? C’è stato l’episodio del rigore ed in quel momento lì ho avuto da ridire niente di che al quarto uomo. Fortunatamente quella giacca mi ha salvato”.

Riguardo all’infortunio di Maignan:

“Maignan? Ad Udine credo non ci sarà perché il polpaccio è molto pericoloso. Abbiamo anche Torriani che è giovane ma molto bravo. Abbiamo lo spirito giusto come squadra, un passettino alla volta con la giusta calma”.

Sulle caratteristiche dei centrocampisti a sua disposizione: