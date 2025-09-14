Milan – Bologna, Allegri chiarisce: “Pulisic fuori? Il motivo”

Serie A, Milan-Bologna: arrivano le dichiarazioni di Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn nel pre partita di San Siro.

Un altro match di spessore andrà in scena in questa terza giornata di Serie A, questa volta nella Scala del Calcio: San Siro ospiterà Milan e Bologna. I rossoneri e i rossoblù hanno raccolto gli stessi punti nelle prime due giornate seguendo anche la stessa sequenza di risultati. Di conseguenza, un altro passo falso per una delle compagini potrà spezzare l’entusiasmo ritrovato dopo il debutto amaro.

Intanto, ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni prima dell’inizio del match.

Allegri sicuro: “Rivoluzione in attacco? Oggi va giocata in questo modo”

Rispetto ai buoni propositi di questa sera:

“Passo in avanti di oggi? Voglio vincere la prima partita in casa, anche contro la Cremonese avevamo fatto una buona partita, subendo gol solo su nostre distrazioni. Dobbiamo fare una fase difensiva buona oggi e sviluppare le doti dei nostri giocatori in avanti”.

Sull’attaccante dei rossoneri, Santiago Gimenez, ha affermato:

“Gimenez? Aveva fatto bene anche nelle prime due, speriamo faccia gol oggi. Siamo tutti contenti di averlo, è un buon giocatore”.

In merito alla decisione di tenere fuori Pulisic dai titolari, Allegri ha precisato:

“Pulisic fuori dai titolari? Stasera è una partita che va giocata così, in panchina Nkunku ha soli 25-30 minuti nelle gambe. Pulisic è rientrato dalla Nazionale. Cambi ce ne ho stasera tranquillamente”.

Riguardo al nuovo acquisto, Adrien Rabiot: