Milan Bologna, arriva la verità sul Var: esplode la polemica sul caso Nkunku

Anche dopo giorni arrivano alcune rivelazioni su ciò che è successo nella sala Var durante la sfida di campionato Milan Bologna.

Sono passati pochi giorni ma si continua ancora a discutere del match dell’ultimo turno di campionato tra Milan e Bologna. I rossoneri hanno ottenuto una vittoria preziosa e molto importante a San Siro ma allo stesso tempo è stata una sfida che ha fatto molto discutere, specialmente per alcune decisioni arbitrali.

Nel finale di gara il tecnico Massimiliano Allegri è stato espulso (e per questo salterà la sfida contro l’Udinese) e il tecnico si è infuriato in occasione del rigore non concesso per il fallo su Nkunku. Nelle ultime ore sono arrivati alcuni retroscena, direttamente da Open Var, trasmissione di DAZN.

Open Var, spunta la verità sul fallo su Nkunku

In queste ore è apparsa la trascrizione sul fallo su Nkunku che inizialmente aveva portato Marcenaro ad assegnare il rigore e poi dopo il Var lo ha revocato. Osservando ciò che è stato detto ad Open Var sia l’arbitro che in sala Var hanno considerato quasi nullo il contatto sul primo rigore non dato tra Lucumi e Nkunku mentre sul presunto fallo di Freuler in sala Var il commento è piuttosto netto:

“Nkunku allarga la gamba, però non è niente. Anzi qui è l’attaccante che cerca” e tutti sono apparsi dello stesso opinione. Sul contatto con Lucumi prima Marcenaro dice che non è niente e poi dopo anche Fabbri conferma, destando cosi grosse polemiche per un episodio che ha fatto molto rumore e fortunatamente non ha inciso sul risultato del Milan.