Milan-Bologna, è caos VAR: “Mai visto prima”

Milan-Bologna, scintille nel finale: Allegri espulso per proteste, Cesari analizza l’episodio.

La vittoria del Milan sul Bologna (1-0 a San Siro) non è stata accompagnata solo dai festeggiamenti per i tre punti, ma anche da un finale ad alta tensione. A quattro minuti dal termine, i rossoneri hanno protestato a lungo per un presunto calcio di rigore non concesso dall’arbitro Matteo Marcenaro, episodio che ha acceso la rabbia della panchina milanista.

Il più acceso è stato Massimiliano Allegri, espulso per proteste dopo essersi scagliato contro la decisione del direttore di gara. Secondo i giocatori del Milan, infatti, l’intervento difensivo ai danni di Nkunku sarebbe stato falloso e da sanzionare con il penalty.

A fare chiarezza sulla dinamica è intervenuto Graziano Cesari, ex arbitro, durante la trasmissione Pressing su Canale 5: l’esperto di moviola ha analizzato il contatto e spiegato perché, secondo il suo punto di vista, Marcenaro non abbia concesso il rigore, sottolineando i margini di discrezionalità nell’interpretazione.

Milan-Bologna, Cesari durissimo: le parole

“La direzione di gara di Marcenaro porta dubbi. Minuto 86, il risultato è di 1-0 per il Milan ed è chiaro che c’è qualcosa che non va in questa azione. Inizialmente non fischia il rigore su Nkunku con contatto di Lucumi sull’attaccante, ma lo chiama sull’intervento di Freuler. Viene ammonito Skorupski che non aveva fatto assolutamente niente. Nkunku difende la propria posizione e Lucumi lo va a toccare con la gamba e lo spinge con il braccio, ci sono praticamente 2 calci di rigore in questa azione che continua con il contatto di Freuler che l’arbitro ha interpretato in modo assolutamente personale e soggettivo”.

“Mai visto, però, che il VAR richiami l’arbitro per una revisione “a metà” facendo vedere solo la parte finale. Anche il contatto di Freuler poteva essere interpretato come rigore, 3 rigori nella stessa azione, più il rosso a Lucumi per condotta violenta. Sicuramente è messo in una posizione sbagliata l’arbitro, quindi non sa neanche lui cosa sta facendo e quindi cosa dovrebbe andare a rivedere. Bisognava stare più vicini”.

“La ref-cam era solo per Juventus-Inter, in questo caso forse meglio perché avrebbe peggiorato la situazione. Né Marcenaro, né il quarto uomo non si sono accorti di nulla. L’intensità la giudica l’arbitro? Si, ma qui ci sono almeno due situazioni fallose. Una con la gamba e una col braccio, potrebbe essere stato indotto dalla rapidità di Nkunku nel rialzarsi, ma resta un grave errore”.