Milan-Bologna, è emergenza totale: quante assenze per il tecnico

Pioggia di assenze in vista della sfida di campionato tra Milan e Bologna in programma domenica. A pochi giorni dalla sfida è emergenza totale.

Archiviata la sosta per le Nazionali, è tempo di ripensare al campionato. Il Milan farà il suo ritorno in campo a San Siro domenica alle 20.45 contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Sfida ostica per i rossoneri, che vanno a caccia della loro seconda vittoria consecutiva dopo il successo esterno contro il Lecce.

Ad aggiungere ulteriore incertezza alla gara ci sono poi le tante assenze da ambo le parti. Per quanto riguarda i rossoneri, la questione più calda riguarda ovviamente Rafael Leao, che nel migliore dei casi potrebbe entrare dalla panchina. Anche il Bologna non può, però, ritenersi fortunato, anzi. I rossoblù dovranno far fronte ad una serie di assenze pesanti.

Bologna, emergenza a centrocampo e in difesa contro il Milan: tutti gli infortunati

Come riportato da ANSA, in casa Bologna la situazione più complessa riguarda il centrocampo, a causa degli infortuni di Tommaso Pobega, out in allenamento a causa di una lesione muscolare, e di Ibrahim Sulemana, che ha riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro mentre era in Nazionale.

Anche in difesa, però, è piena emergenza. I rossoblù dovranno fare a meno sia di Emil Holm che di Nicolò Casale. A complicare ulteriormente la situazione c’è poi Jhon Lucumi, che rientrerà solo domani dagli impegni in Nazionale con la Colombia.

A tutti questi infortuni si aggiunge poi quello di Ciro Immobile, K.O. alla prima giornata contro la Roma e ai box almeno fino alla fine di ottobre. Un momento non facile per il Bologna, con Vincenzo Italiano che dovrà presentarsi a San Siro con una squadra notevolmente rimaneggiata dai tanti infortuni che hanno colpito i rossoblù. Giusto ricordare, però, che anche il Milan non avrà tutto l’organico a disposizione.