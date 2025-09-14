Milan – Bologna, guai in vista per Max Allegri: infortunio per un top!

Milan-Bologna in corso: si ferma il top dei rossoneri, costretto al cambio. Guai in vista per mister Allegri.

In corso la terza giornata di Serie A con il Milan di Max Allegri che proverà a trovare i primi 3 punti in casa in questo campionato. Qualcosa, però, è andato storto: al minuto 55, Max Allegri ha dovuto rinunciare ad un giocatore chiave all’interno della scacchiera rossonera. A causa di un problema al polpaccio, infatti, il giocatore ha dovuto lasciare immediatamente il cambio.

Il calciatore in questione è Mike Maignan che ha dovuto alzare bandiera bianca ed abbandonare il terreno di gioco: al suo posto è entrato Pietro Terracciano. Il portiere francese, visibilmente molto dolorante, ha sceso a fatica anche le scale per rientrare nello spogliatoio.