Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: Allegri scioglie ogni dubbio

Tra pochi minuti ci sarà il fischio d’inizio valido per la partita Milan-Bologna, in campo alle 20:45 a San Siro.

Dopo Juventus, Inter, Napoli, questa sera tocca al Milan di Massimiliano Allegri scendere in campo, questa volta contro il Bologna: l’ultima volta che le due squadre si sono incontrate era la finale di Coppa Italia della scorsa stagione, vinta dalla squadra rossoblu. Contro il Bologna, non è mai una sfida banale, soprattutto in queste ultime stagioni, in cui la squadra bolognese è protagonista anche in Europa. Il Milan è a caccia di una vittoria, per non perdere terreno dalle due capoliste, Juventus e Napoli appunto, e guadagnare qualche punto sui cugini nerazzurri, fermi a quota 3.

Milan-Bologna, le scelte dei due allenatori: le formazioni ufficiali

Tutto pronto, o quasi, a San Siro per il fischio d’inizio tra Milan e Bologna: a dirigere la sfida tra le due sqaudre sarà l’arbitro Marcenaro, coadiuvato dai due assistenti Berti e Ceccon; il quarto uomo ufficiale è Paterna. Attualmente le due squadre si trovano a pari punti, ovvero a 3: una sconfitta e una vittoria per entrambe, quindi questa sera può essere decisiva per almeno una delle due di dare uno scossone.

Per la sfida contro la squadra di Vincenzo Italiano, Allegri aveva questa mattina ancora qualche dubbio di formazione, ma a poco meno di un’ora dal fischio d’inizio, il tecnico rossonero ha fatto le sue scelte: in difesa confermato Pavlovic, con De Winter che scalpitava per una maglia da titolare. A centrocampo partirà dal primo minuto, per la prima volta con la maglia rossonera, Adrien Rabiot: Pulisic dunque si accomoda in panchina, pronto a subentrare nei minuti in corso. Vedremo se ci sarà spazio anche per l’altro neo-acquisto, Nkunku.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinian; Loftus-Cheek, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Vincenzo Italiano.