Milan-Bologna, Pulisic in panchina: Allegri pensa a due clamorose ipotesi per l’attacco

Possibile inizio in panchina per Christian Pulisic in Milan-Bologna dopo gli impegni in Nazionale. Occhio a due clamorose ipotesi per l’attacco.

Nel pomeriggio la Serie A è pronta a ripartire dopo la sosta per le Nazionali. Tutta l’attenzione non può che essere rivolta al derby d’Italia tra Juventus ed Inter, in programma alle 18.00. Domani sera sarà, invece, il turno del Milan in un altro match che promette spettacolo: la sfida a San Siro contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Un avversario decisamente complicato per i rossoneri, che non vogliono però fermarsi dopo aver trovato i primi punti in casa del Lecce. Nel mirino c’è la seconda vittoria consecutiva, per lasciarsi definitivamente alle spalle il K.O. interno alla prima giornata contro la Cremonese. Previste diverse sorprese nell’undici titolare, con le più grandi novità che dovrebbero riguardare l’attacco.

Milan, possibile panchina per Pulisic: Rabiot e Loftus-Cheek scalpitano

Uno dei principali dubbi di formazione riguarda Christian Pulisic. Complica l’assenza di Rafa Leao e la condizione ancora non ottimale di Christopher Nkunku, lo statunitense dovrebbe partire titolare affianco a Santi Gimenez. Come riportato però dal Corriere dello Sport, l’ex Chelsea viene da una sosta molto impegnativa, conclusa con un lungo volo transoceanico.

Per questo motivo Max Allegri potrebbe farlo riposare, utilizzandolo come jolly da inserire a partita in corso. Vista la situazione di emergenza, ad essere spostato in avanti potrebbe clamorosamente essere uno tra Adrien Rabiot e Ruben Loftus-Cheek.

Il francese ha stupito tutti nei primi test fisici e potrebbe già prendersi una maglia da titolare, anche se è più probabile vederlo a centrocampo come mezzala sinistra. Più concreta l’opzione Loftus-Cheek, con l’inglese che ha già agito in posizione avanzata contro il Lecce alle spalle di Gimenez. La prestazione ha convinto Allegri, che potrebbe rischierarlo nei due in attacco.

Milan-Bologna, emergenza in attacco: Balentien può collezionare altri minuti

A giovare di questa situazione di emergenza in attacco, potrebbe essere anche il giovanissimo Cheveyo Balentien. L’olandese classe 2006 è arrivato in estate per rinforzare il Milan Futuro, giocando già entrambi le gare di Coppa Italia Serie D (con tanto di assist). A sorpresa ha potuto, però, esordire anche negli ultimi minuti di gara contro il Lecce, facendo vedere già una buona personalità che ha subito ricordato ai tifosi rossoneri il primissimo Leao.

Anche contro il Bologna, approfittando delle poche opzioni, Balentien potrebbe subentrare facendo così il suo debutto a San Siro. Del resto Allegri si è sempre dimostrato molto coraggioso nel far debuttare i giovani ed anche Balentien potrebbe far parte di questa lunga lista.