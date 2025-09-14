Milan – Bologna, Tomori netto: “Posizione in campo? Ecco cosa ci ha detto Allegri”

Milan Bologna, ecco le parole di Fikayo Tomori ai microfoni di Dazn prima dell’inizio del match valevole la terza giornata di Serie A.

A San Siro andrà in scena il match tra Milan e Bologna, valevole per la terza giornata di Serie A. I rossoneri di Massimiliano Allegri saranno impegnati contro un avversario ostico come la squadra di Vincenzo Italiano. L’obiettivo sarà quello di avvicinarsi alle prime posizioni, occupate da Napoli e Juventus a punteggio pieno.

Ai microfoni di Dazn, Fikayo Tomori ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita.

Tomori: “Stiamo lavorando tanto, dobbiamo essere più tranquilli”

Sul nuovo sistema di gioco, ha affermato:

“Posizione in campo? È un sistema nuovo per noi, perché in difesa siamo più a 5 e poi 4-4-2 e 4-2-3-1 quando abbiamo palla. Vogliamo dare continuità alla vittoria di Lecce”.

Rispetto al lavoro svolto e alle indicazioni di mister Allegri: