Milan, Boniface risponde ai rossoneri: arriva la frecciatina del bomber

di
Milan, Boniface provoca i rossoneri

Victor Boniface lancia una bordata vera e propria al Milan: il messaggio rivolto alla società rossonera è perentorio.

Victor Boniface è da poco diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Werder Brema. Dopo l’esperienza al Bayer Leverkusen, il centravanti nigeriano ha quindi deciso di continuare la sua avventura in Bundesliga, anche se fino a qualche settimana fa sembra ad un passo dal Milan.

Prima di dire sì al Werder Brema, l’attaccante classe 2000 era vicinissimo dal trasferimento al club rossonero. L’operazione è saltata a seguito degli ulteriori controlli medici a cui l’attaccante nigeriano si è sottoposto per volere della società rossonera. Sulla vicenda, ha parlato proprio il diretto interessato, Victor Boniface, lanciando una dura frecciatina al Milan.

Boniface risponde ai rossoneri: che bordata del nigeriano

Dopo l’ufficialità del suo trasferimento al Werder Brema, Victor Boniface ha motivato la sua scelta e messo le cose in chiaro sul suo stato di forma, mandando un messaggio al Milan: “La Bundesliga l’ho sempre amata e volevo restare in Germania, quindi è stato facile dire sì. Forma fisica? Se non fossi al 100%, sarei in ospedale e non potrei parlare qui oggi”.

Milan, Boniface stuzzica i rossoneri – (LaPresse) SpazioMilan.it

Mentre sul suo mancato trasferimento in rossonero, Victor Boniface ha dichiarato: “Non dipendeva da me, il Milan ha deciso di non portarlo avanti. Ho una forte mentalità: succede, va bene così, vado avanti”.

Nunzio Marrazzo

Nunzio Marrazzo
