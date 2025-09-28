Milan, Camarda da record: il rossonero ha già lasciato il segno a Lecce

Francesco Camarda incide il proprio nome nella storia del Lecce: l’attaccante rossonero colleziona un record incredibile in giallorosso.

Nel corso dell’ultima finestra di mercato, il Milan ha fatto una scelta molto chiara su Francesco Camarda, favorendo il suo percorso di crescita con la cessione in prestito al Lecce. Dopo quattro giornate, il giovane attaccante dei rossoneri ha trovato la via del gol. Si tratta della sua prima rete in Serie A, una marcatura che gli è valsa un preziosissimo record in maglia giallorossa.

Camarda va in gol: l’attaccante entra nella storia del Lecce

Francesco Camarda è entrato nel tabellino dei marcatori di un match di Serie A per la prima volta in carriera. L’attaccante dei rossoneri ha assaporato questa immensa gioia al Via del Mare contro il Bologna, in occasione della quinta giornata di campionato.

Un gol tutt’altro che banale, dato che ha permesso al Lecce di Eusebio Di Francesco di portare a casa un punto prezioso in chiave salvezza. Un pareggio che è arrivato al cardiopalma: Camarda, subentrato al minuto 67, ha evitato ai suoi la sconfitta siglando la rete del 2-2 al fotofinish. Una rete che ha iscritto l’attaccante di proprietà del Milan nella storia del Lecce.

Con la sua prima rete in Serie A, Francesco Camarda (17 anni e 202 giorni) è diventato il più giovane marcatore dei salentini nella massima serie, superando il record di Valeri Bojinov (17 anni e 330 giorni l’11 gennaio 2004, contro il Bologna anche in quel caso). Al termine della gara, il promettente attaccante è stato nominato man of the match.