Antonio Cassano è tornato a parlare del Milan rilasciando dichiarazioni, anche su mister Allegri, destinate a far discutere

A Milanello splende il sole, quello limpido, che porta serenità. Il Milan, dopo la vittoria contro il Napoli, è capolista e guarda tutti dall’alto al basso. Questa nuova versione dei rossoneri, visti anche i risultati, sta convincendo convincendo quasi tutti. è giusto sottolineare il quasi però. Infatti, l’ex rossonero Antonio Cassano, si è lasciato andare con dichiarazioni fortemente negative riguardanti il gioco espresso dagli uomini di Max Allegri.

Milan, Cassano spara a zero: parole durissime contro Allegri

L’ex rossonero Antonio Cassano è tornato a far parlare di se. Al centro del ciclone questa volta ci sono le sue dichiarazioni espresse a Viva el Futbol riguardanti la partita Milan – Napoli di domenica sera. Fantantonio ha espresso il suo dissenso riguardo al gioco espresso dai rossoneri, criticando (ancora una volta) nello specifico Massimiliano Allegri. “Il Milan con il Napoli non meritava di vincere, i due gol sono arrivati su errori giganteschi da parte della difesa del Napoli”.

“Da oltre due settimane in Italia sento parlare di un Milan che è cambiato e che gioca bene, io non credo ci sia stata alcuna evoluzione. Allegri dice che in questi anni ha visto molte partite, io non ci credo“. E poi ancora: “La squadra non ha idee di gioco, solo perdite di tempo”.

Dichiarazioni senza dubbio controcorrenti e anche inaspettate visto il periodo che stanno vivendo i rossoneri. Ma non è finita qui; il barese in chiusura si è anche lasciato andare anche ad una previsione che sta spaventando i tifosi milanisti: “A lungo andare emergerà il reale valore di Allegri e del Milan, con i rossoneri che faranno fatica a rientrare tra le prime quattro”. Parole destinate a far discutere.