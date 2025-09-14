Milan, che sfortuna! È successo di nuovo a San Siro

Serie A, Milan Bologna 0-0 dopo 45 minuti: il dato si ripete nuovamente a San Siro, ecco cos’è successo.

Si è concluso 0-0 il primo tempo tra Milan e Bologna a San Siro. I fischi hanno accompagnato i rossoneri negli spogliatoi nonostante sia prevalso l’equilibrio tra le due compagini in campo. La squadra di Allegri, infatti, seppur non in maniera lucidissima, è riuscita a creare diverse occasioni da gol, anche pericolose. A mettersi di mezzo, però, è stata anche la sfortuna che ha visto il Milan sbattere due volte contro il palo.

Milan, ennesimo legno colpito: sono ben 4 in questo avvio di Serie A

Ad andare vicinissimo al gol sono stati Estupinan e Gimenez che hanno centrato il palo alla sinistra di Skorupski durante la prima frazione di gioco. L’esterno del Milan con una giocata importante ha colpito il legno addirittura calciando col destro, piede non preferito. Per l’attaccante messicano, invece, è arrivato a seguito di una palla rocambolesca su calcio d’angolo.

Per i rossoneri sono già 4 i pali centrati in questa edizione di Serie A in sole 3 partite giocate: i primi due, infatti, sono stati distribuiti al debutto contro la Cremonese, sempre a San Siro. Una vera maledizione che sta colpendo i calciatori del Milan in questo avvio di Serie A.