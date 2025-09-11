Milan-Como a Perth: “Non abbiamo alternative”

Il campionato italiano, ed in particolare il match tra Milan ed il Como, potrebbe essere protagonista di un evento rivoluzionario

Oggi ci sarà una riunione della UEFA in cui potrebbe esser presa una decisione senza precedenti nel nostro campionato. Al centro della riunione verrà discussa la partita tra Milan e Como. La gara si dovrebbe disputare nel girone di ritorno, verso gli inizi di febbraio, ma i rossoneri non potranno ospitare i lariani a San Siro, visto che lo stadio sarà chiuso in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Anche il presidente della Serie A, Ezio Simonelli, in occasione della presentazione del Festival dello Sport tenutasi a Trento si è espresso sulla possibilità di giocare Milan-Como in Australia, a Perth.

Non ci sono alternative: il Milan giocherà in Australia

Di seguito le dichiarazioni del presidente: “Il calendario è intasato, quindi non abbiamo alternative vicine a Milano di stadi con la capienza di San Siro. Lo stadio è chiuso dal 24 gennaio al 14 febbraio: in 20 giorni non si può giocare.”

Simonelli ha parlato così riguardo alla possibilità di giocare il match a Perth: “Oggi c’è una riunione della Uefa, non so se la decisione sarà presa già oggi. lo ho fatto presente che per noi è un’esigenza e non un capriccio“.

Poche ore dopo le parole di Ezio Simonelli, è arrivato il comunicato della Uefa. Il responso è stato rinviato:

“Il Comitato Esecutivo ha discusso le richieste della RFEF e della FIGC di approvare la disputa di una partita di campionato nazionale ciascuna al di fuori del proprio Paese, in particolare al di fuori del territorio UEFA. // comitato ha riconosciuto che si tratta di una questione importante e in crescita, ma ha espresso la volontà di assicurarsi di avere le opinioni di tutte le parti interessate prima di giungere a una decisione finale. Ci sono molte questioni da risolvere e, in quanto organo di governo europeo, la UEFA ha la responsabilità di tenere conto di tutti questi fattori Di conseguenza, oggi non è stata presa alcuna decisione, ma la UEFA avvierà un ciclo di consultazioni con tutti gli stakeholder del calcio europeo, inclusi i tifosi”.

La Serie A potrebbe prendere una scelta rivoluzionaria all’interno del panorama calcistico mondiale, una scelta che ancora non si è mai vista per una gara di campionato. Salvo particolari colpi di scena, la decisione verra presa entro la fine del mese di settembre.