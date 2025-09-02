Milan, convocazione a sorpresa: il rossonero torna in nazionale

Arriva una sorprendente convocazione per il calciatore del Milan: dopo le recenti presentazioni in rossonero, il nuovo pupillo di Allegri torna in nazionale.

Il Milan non è partito nel migliore dei modi in questa nuova stagione di Serie A. Al debutto, i rossoneri di Massimiliano Allegri sono andati incontro ad una pesante batosta casalinga, perdendo 2-1 a San Siro contro la neopromossa Cremonese di Davide Nicola. Un ko che, però, la squadra è riuscita subito a mettersi alle spalle, ritrovando il dolce gusto della vittoria sul rettangolo verde del Via del Mare con un secco 0-2 ai danni del Lecce di Eusebio Di Francesco.

Un match, quello in casa dei salentini, che il Diavolo ha sbloccato grazie all’incornata di testa di Rubén Loftus-Cheek, un giocatore ritrovato in rossonero e in grande spolvero con l’arrivo di Max Allegri sulla panchina del Diavolo. Al termine della sfida contro i giallorossi, l’ex Blues è stato premiato con il trofeo di migliore in campo. Il centrocampista inglese, dopo il calvario della passata stagione, sta attraversando una profonda evoluzione che ha attirato l’attenzione di tutti, compresa quella della nazionale inglese.

Loftus-Cheek torna in nazionale: arriva la chiamata di Tuchel

Le prime uscite stagionali di Rubén Loftus-Cheek hanno catturato gli occhi di molti. Il centrocampista inglese si è messo alle spalle i problemi fisici della scorsa stagione, disputando un’ottima prestazione pre season sotto la guida di Massimiliano Allegri. L’ex Chelsea sembra un altro giocatore, a tratti lo stesso che molti hanno avuto modo di apprezzare quando vestiva la maglia dei Blues.

Rubén Loftus-Cheek sta ritrovando gradualmente ritmo e attitudine al Milan, il gol contro il Lecce non è una mera coincidenza. Anche il commissario tecnico dell’Inghilterra, Thomas Tuchel, se n’è accorto. Secondo il giornalista di ‘The Athletic’, David Ornstein, il ct ha deciso di premiare le recenti prestazioni del centrocampista rossonero, inserendolo a sorpresa nella lista dei convocati per i due impegni di qualificazione (Europei e Coppa del Mondo) contro Andorra e Serbia.

Una chiamata inaspettata quanto importantissima che dà maggiore fiducia a Rubén Loftus-Cheek per il proseguo della stagione. Il centrocampista ex Chelsea mancava in nazionale dalla bellezza di 7 anni. L’ultima volta che il calciatore classe 1996 ha giocato una partita con la propria selezione risale al 15 novembre 2018. Era un’amichevole contro gli Stati Uniti di Pulisic, finita 3-0 per gli inglesi. In quel frangente, Loftus-Cheek entrò in campo al 70esimo minuto, al posto di Winks.

Loftus-Cheek a caccia del riscatto: mondiali nel mirino

Rubén Loftus-Cheek ha approcciato alla nuova stagione con grande determinazione ed entusiasmo. Dopo un’annata complicata, il centrocampista inglese è in cerca del riscatto. Le sue dichiarazioni rilasciate nel mese di luglio avevano già lasciato intravedere il forte desiderio di rivalsa dell’ex Chelsea:

“Il calcio in Italia è più tattico. Il modo di giocare di alcune squadre qui è diverso da quello che affrontavo in Premier League. Ma è per questo che la Serie A è unica ed è una sfida ogni stagione. È un campionato molto tosto e mi sta veramente divertendo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione, per vedere cosa riusciremo a fare”.

È chiaro che l’obiettivo cerchiato in rosso da Rubén Loftus-Cheek si chiama mondiale, ma tutto passa dalle prestazioni al Milan. Il centrocampista inglese non ci pensa: lavora duramente partita dopo partita, così da guadagnarsi la fiducia di Allegri e Tuchel. Il primo segnale l’ex Chelsea l’ha lanciato, un messaggio che il commissario tecnico degli inglesi ha raccolto, inserendolo nella lista dei convocati.

Sui mondiali, Loftus-Cheek non molto tempo fa aveva dichiarato: