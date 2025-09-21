Milan, cura Allegri: il dato fa ben sperare

Cura Allegri

L’arrivo di Massimiliano Allegri fa già ben sperare: c’è un dato che impressiona tutti, e riguarda proprio i rossoneri.

Terza vittoria consecutiva per il Milan di Massimiliano Allegri: dopo la sconfitta nella prima giornata di campionato contro la Cremonese, la squadra rossonera ha ottenuto tre vittorie consecutive, prima contro il Lecce, poi contro il Bologna e ieri contro l’Udinese. Un inizio che fa ben sperare i tifosi rossoneri, vogliosi di vedere tornare in alto la propria squadra, dopo l’ottavo posto della scorsa stagione e l’esclusione da qualsiasi competizione europea. Lo scudetto può essere un obiettivo concreto in casa Milan, considerato un solo impegno settimanale, a differenza di Napoli, Juventus e Inter impegnate anche in Champions League.

Milan, non accadeva da due anni: merito di Allegri

Il Milan di Massimiliano Allegri ha superato brillantemente la squadra friulana con un netto 3 a 0, grazie alla doppietta di Pulisic e al gol di Fofana. Una vittoria che arriva con un altro fattore determinante, ovvero la porta inviolata. E per la terza partita consecutiva, il Milan riesce a non prendere gol. Un dato molto importate per la squadra di Allegri, e il merito è tutto suo: la cura Allegri comincia a funzionare. Il Milan, infatti, era da due anni e sette mesi che non faceva tre clean sheet consecutivi.

La cura Allegri comincia a farsi sentire, a partire dalla fase difensiva della squadra rossonera: in difesa non ci sono solo i difensori, ma tutta la squadra, pronta a difendere sin dall’inizio. Un’arma in più per il Milan, un’arma vincente: tre partite senza subire gol è un risultato importante, che cancella la sconfitta della prima giornata di campionato. Ora il Milan ha tutto il tempo per migliorare e continuare su questa strada, anche perchè tra una settimana c’è il Napoli.

