Milan, delineato il futuro di Tomori: due retroscena dietro la decisione

Mentre Allegri continua a far viaggiare la squadra, la società ragiona sulla rosa e sui contratti in essere. Finalmente svelato il futuro del difensore inglese.

Quello di oggi è un giorno felice per i tifosi rossoneri e per tutto l’ambiente in generale. La vittoria di ieri sera contro il Napoli, prestazione super convincente inclusa, è proprio quello di cui c’era bisogno a Milanello: una grande vittoria contro una grande squadra, a testimoniare la bontà del lavoro svolto fino ad ora.

Non è stato fatto ancora niente, è chiaro, ma intanto era da tempo che non si vedeva un Milan così convincente e così in alto in classifica. Ci sarà ancora da lavorare tanto, questo è fuori dubbio, ma difficile pensare a delle basi e ad una partenza migliori di queste.

Ecco perché la società sta anche ragionando sui contratti in essere. In un momento del genere è fondamentale risolvere determinate situazioni che altrimenti potrebbero generare qualche malumore.

News Milan: novità sul futuro di Tomori

Il caso è quello di Fikayo Tomori, la cui permanenza è stata per diverso tempo in dubbio. Un po’ il netto calo del suo rendimento, un po’ le offerte che comunque non mancavano. Ora però il suo futuro sembra essersi delineato, con l’ottimo inizio di stagione che ha portato la società a ragionare a fondo sulla situazione contrattuale del difensore.

Il contratto di Tomori scadrà a giugno 2027, ma ormai le intenzioni sembrano chiare da ambo le parti. Come riportato infatti da Matteo Moretto sul proprio canale Youtube, il Milan ha deciso di rinnovare il contratto all’ex Chelsea e lo stesso calciatore sembra voglioso di continuare a vestire rossonero, ancora per molto tempo.

Rinnovo Tomori: i fattori chiave di questa trattativa

Il primo sponsor della permanenza di Tomori è sicuramente Max Allegri. L’allenatore del Milan ha creduto nel giocatore dal primo giorno, reputandolo una pedina fondamentale per il suo gioco, specialmente con il passaggio alla difesa a 3. Tomori, oltre che dotato di una grande forza fisica e intelligenza difensiva, si contraddistingue infatti per la velocità. Elemento chiave nel cosiddetto ruolo di “braccetto”.

Tomori questa fiducia la sente e sta rispondendo alla grande, allontanando anche le voci che lo volevano in un altro club. L’altro fattore determinante per il rinnovo, infatti, sono state le offerte ricevute dalla Juventus ma anche dal Tottenham, proprio a dimostrazione delle qualità del difensore. Ora il Milan se lo tiene ben stretto. E presto arriverà dunque anche l’ufficialità del rinnovo.