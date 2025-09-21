Milan-Dzeko, retroscena clamoroso: le ultimissime

Mentre il diavolo si gode la vittoria di Udine, da La Gazzetta dello Sport arrivano nuove curiosità sul mancato approdo in rossonero del bomber bosniaco.

Il Milan si gode questa domenica dal divano, seguendo le dirette rivali che sono scese in campo quest’oggi o che lo faranno a breve. Intanto gli animi sono sereni e il clima molto positivo, con la vittoria di ieri sera che inevitabilmente alza e non di poco l’entusiasmo. Un netto tre a zero condito da una splendida prestazione da parte di tutti e con un Pulisic sempre grande protagonista.

Nel frattempo, da La Gazzetta dello Sport, arrivano nuove curiosità su un vecchio pallino della dirigenza, il quale era stato trattato ma il cui approdo alla fine non c’è mai stato. Parliamo del bomber bosniaco Edin Dzeko.

News Milan, Silvano Martina alla Gazzetta: il Milan voleva Dzeko

Un lungo e interessante racconto quello di Silvano Martina, storico procuratore di Edin Dzeko, a La Gazzetta dello Sport. Grande amico del padre di Dzeko, con cui giocava a pallone da bambino, ha poi sempre curato gli interessi del bomber. Martina ripercorre un po’ la sua storia e quella del bosniaco, ammettendo un forte interesse del Milan negli anni passati.

Poi nel 2015 la chiamata di Sabatini, che aveva bisogno di portare a Roma un grande attaccante. Martina gli propone proprio Dzeko, l’ex direttore sportivo giallorosso ne resta entusiasta e, insieme, partono in auto da Milano diretti verso Spalato, dove appunto si trovava Edin. Da lì la chiusura della trattativa e poi la grande avventura capitolina del bomber, seguita poi dall’esperienza all’Inter, al Fenerbahçe e ora il rientro in Italia con la maglia della Fiorentina.