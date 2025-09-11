Milan, è tua la rosa più corta di tutta la Serie A: chi c’è dietro questa scelta

C’è soprattutto un rossonero dietro la scelta da parte del Milan di avere la rosa più corte dell’intera Serie A. Ecco di chi si tratta.

In estate si è assistito ad un vero e proprio via vai in casa Milan, con molti rossoneri che hanno fatto le valigie per far spazio ai nuovi innesti. Le cessioni sono state, però, ben superiori rispetto agli acquisti tanto da regalare al Diavolo un particolare primato: la rosa del Milan è quella composta da meno giocatori in tutta la Serie A.

Il club rossonero può contare, infatti, solo su 22 giocatori (19 di movimento e 3 portieri). Una scelta sicuramente molto atipica, controcorrente rispetto a chi preferisce un organico molto ampio con diverse alternative. La strategia rossonera è stata, però, tutt’altro che casuale: ecco chi c’è dietro questa decisione.

Milan, Allegri accontentato: “Massimo 22/23 giocatori in rosa”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stato proprio Max Allegri a chiedere alla società un organico abbastanza ridotto. Fin da subito il tecnico livornese ha chiesto una rosa da massimo 22/23 giocatori, frutto anche dall’assenza di impegni europei che di fatto lasciano al Milan un solo impegno a settimana.

A inizio mercato, vista la presenza in squadra di tanti esuberi, la missione sembrava decisamente proibitiva. A mercato concluso si può, però, parlare di obiettivo raggiunto alla perfezione. Se il mercato in entrata ha lasciato più di qualche dubbio, non si può invece che applaudire quanto fatto per il mercato in uscita.

Grazie in primis all’operato di Igli Tare, il Milan è riuscito a liberarsi di tutti i suoi esuberi, riuscendo a guadagnare diversi milioni – anche più di quanto ci si poteva aspettare – dai loro addii. Un grande tesoretto quello raccolto dalla dirigenza, che probabilmente si sarebbe potuto utilizzare meglio. Ciò, però, non toglie il gran lavoro fatto in merito alle cessioni.