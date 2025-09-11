Milan, ecco Rabiot: succederà oggi a Milanello

Milan, primo giorno per Rabiot: Allegri ritrova il suo fedelissimo

Oggi inizia ufficialmente l’avventura rossonera di Adrien Rabiot. Dopo gli impegni con la nazionale francese, il centrocampista atterrerà questa mattina a Milano per poi recarsi subito a Milanello, dove lo attende Massimiliano Allegri. Non un allenatore qualunque, ma il tecnico che più di tutti ha saputo valorizzarlo negli anni juventini e che ha spinto per averlo di nuovo al suo fianco.

La conoscenza reciproca potrebbe rappresentare una scorciatoia preziosa per accelerare i tempi di ambientamento. Rabiot, del resto, sa bene cosa chieda Allegri ai suoi centrocampisti e conosce a memoria i meccanismi del campionato italiano. L’obiettivo del tecnico è inserirlo gradualmente, puntando sulla sua fisicità e sulla capacità di incidere nelle due fasi.

Negli ultimi mesi, però, la carriera del francese non è stata priva di turbolenze. Dopo la lite con Rowe alla prima giornata di Ligue 1, il Marsiglia lo aveva relegato ai margini, spianando di fatto la strada alla cessione. Il Milan ne ha approfittato nelle ore finali di mercato, consegnando ad Allegri un rinforzo di assoluto livello per la mediana.

Domenica la prima volta a San Siro

La condizione fisica non è ancora ottimale. Nelle gare con la Francia, Rabiot ha disputato soltanto due spezzoni di partita, mentre l’ultima presenza da titolare risale addirittura a Ferragosto. Per questo motivo, domenica contro il Bologna difficilmente lo vedremo nell’undici iniziale. Più probabile un suo debutto a partita in corso, magari per assaporare fin da subito il calore di San Siro.

Un debutto che avrebbe un sapore particolare: di fronte ci sarà proprio il Bologna di Rowe, l’uomo con cui era scoppiata la scintilla che ha segnato la fine della sua avventura al Marsiglia.