Milan, futuro sempre più incerto per Maignan: e intanto Allegri…

Mancano poche ore all’inizio di Milan-Napoli, big match di questa quinta giornata del campionato di Serie A: rossoneri vs partenopei, Allegri vs Conte, Maignan vs Meret, Modric vs De Bruyne. Questi alcuni dei duelli che ci saranno in mezzo al campo: da una parte il centrocampista croato, arrivato in Serie A all’età di 40 anni a parametro zero dal Real Madrid, dall’altra il centrocampista belga, arrivato in Serie A all’età di 34 anni a parametro zero dal Manchester City. Nonostante l’età ed una carriera proficua alle spalle, i due hanno deciso di proseguire la propria carriera con il pallone tra i piedi in Italia, in un campionato competitivo: fin qui nessuno dei due ha sfigurato, anzi, il loro contributo è stato piuttosto proficuo per entrambe le rispetti squadre.

Futuro Maignan, l’ultimo aggiornamento: rinnovo in stand-by

Mentre la squadra rossonera è al lavoro sul campo per portare avanti l’obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione in Champions, la dirigenza di Via Aldo Rossi si sta concentrando su un aspetto fondamentale del club rossonero, ovvero la questione rinnovi: in bilico c’è sempre quello di Mike Maignan, portiere francese in scadenza di contratto il prossimo giugno (2026).

Il futuro di Mike Maignan al Milan è sempre più incerto: già nella scorsa stagione si è parlato tanto del suo rinnovo, rinnovo che non è mai arrivato a tutti gli effetti, complice anche le prestazioni sottotono della squadra rossonera, che ha portato a classificarsi in ottava posizione. Ora a giugno 2026 mancano pochi mesi e il futuro di Maignan è sempre più in bilico: come confermato da Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, il rinnovo di Maignan con il Milan è attualmente in stand-by e non si sta lavorando in tal senso.

Milan, rinnovo Maignan: Allegri decisivo?

Mentre il futuro in rossonero non è poi così certo, Maignan in questa stagione è rimasto al Milan su richiesta di una persona in particolare: Massimiliano Allegri. A riportarlo è Luca Bianchin, che si è espresso così su gazzetta.it:

Allegri ha chiesto espressamente alla società di tenere Maignan e il Milan lo ha accontentato, pur rischiando di perderlo a fine stagione.

Allegri chiede, la società lo accontenta: chissà se questa cosa avverrà anche a fine della stagione in corsa, con Maignan che magari nel frattempo ha rinnovato il proprio contratto.