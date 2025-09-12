Milan, Gabbia da vero leader: il messaggio alla squadra!

Il difensore del Milan ha rilasciato una piccola intervista, in cui ha parlato del suo amore per il Milan e ha lanciato un messaggio alla squadra.

Il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri ha cominciato il campionato con una sconfitta, contro la Cremonese, e con una vittoria, contro il Lecce. Ora i rossoneri hanno bisogno di trovare continuità e domenica a San Siro arriva il Bologna, avversaria nella finale di Coppa Italia dello scorso maggio, vinto proprio dalla squadra bolognese. In queste prime due gare, il difensore centrale Matteo Gabbia ha giocato tutti i 180 minuti: da quando ha fatto ritorno al Milan, Gabbia è diventato un pilastro della difesa rossonera, acquisendo sempre più fiducia da parte degli allenatori.

Milan, Gabbia lancia un chiaro messaggio alla squadra

Un pò di giovanili nel Como, poi nel Lecco ed infine l‘arrivo al Milan nel 2012, a soli tredici anni. Tanta gavetta nel settore giovanile, per poi arrivare in prima squadra. Nell’estate del 2023, Gabbia viene ceduto in prestito annuale al Villareal, ma questo prestito finisce molto prima: a gennaio 2024, complice qualche infortunio di troppo in difesa, il Milan lo richiama indietro e da lì non si è più mosso, diventando uno dei punti di riferimento della squadra rossonera.

Il difensore classe 1999 ha rilasciato una piccola intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A, visibile su YouTube. In quest’intervista, Gabbia parla del suo amore per i colori rossoneri e scuote la carica alla squadra, in vista della gara di domenica. Queste le sue parole:

Il Milan ha fatto parte della mia vita quando ero ragazzino: è come se il mio sogno si avverasse ogni giorno. Essere qui è speciale, il club merita tanto. Mi sentirò per sempre debito, per tutte le emozioni che il Milan mi ha regalato.

Poi le parole verso la squadra:

Non abbiamo iniziato al meglio la stagione, non era questo che volevamo, stiamo però lavorando su tutte le fasi del gioco. Con il duro lavoro, i risultati arriveranno. Non ho mai pensato di fare un passo avanti per diventare un leader, cerco di aiutare però i ragazzi in base al tocco umano. L’arrivo dei nuovi è molto positivo, sono tutti ragazzi fantastici.

Gabbia dunque spende solo belle parole per il suo club, club in cui è cresciuto fin da bambino e lo ha fatto diventare un uomo: il Milan.