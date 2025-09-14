Milan, Gabbia netto sul rigore non concesso: “Abbiamo avuto la stessa reazione di Allegri”

Milan-Bologna 1-0: parla Gabbia. Arrivano le parole del 46 rossonero nel post partita di San Siro dopo la vittoria milanista.

Vince il Milan a San Siro contro il Bologna di Vincenzo Italiano a seguito di una prestazione che ha diviso i tifosi. Nonostante la sfortuna, ben 3 legni colpiti, il Milan è riuscito a dare sempre la sensazione di poter portare a casa i 3 punti o quanto meno di non poter mai perdere concretamente il match. Rispetto alla fase difensiva, ha parlato Matteo Gabbia a Dazn.

Gabbia sicuro: “Abbiamo dato delle risposte positive”

Sul rigore non concesso:

“Rigore? È rigore chiaramente, gli arbitri hanno visto un’altra cosa. Non ci rimuginiamo su, l’importante è aver vinto. Ci tenevo che Nkunku calciasse il rigore per sbloccarsi. Ha grande personalità, non lo scopro io. La carriera che ha fatto lo dimostra ce lo godiamo”.

Rispetto all’espulsione di Allegri:

“Allegri? La reazione del mister è stata un po’ quella che abbiamo avuto tutti noi. Ci ha stimolato così come tutto lo staff. Vogliamo sfruttare tutti i loro consigli”.

In merito all’infortunio di Maignan, Gabbia ha affermato:

“Maignan? Ci teneva tanto ma vedremo cosa succederà. È un leader e dà veramente tutto. Faccio i complimenti a Terracciano per come è entrato e per come ci ha parlato”.

Sulla prestazione di squadra: