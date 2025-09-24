Milan, Gimenez da brividi: “Lo sognavo da bambino”

Milan, Gimenez da brividi dopo il gol: le parole fanno impazzire tutti i tifosi rossoneri.
Dopo il gol decisivo in Coppa Italia contro il Lecce, Santiago Gimenez ha parlato ai microfoni di Sportmediasetraccontando le sue sensazioni da giocatore del Milan.
Un messaggio forte e chiaro anche all’allenatore Massimiliano Allegri e alla dirigenza, che in estate avevano valutato la possibilità di una sua cessione.
Gimenez da brividi: la rivelazione dopo il gol a San Siro
“La verità è che come attaccante cerco sempre di fare gol, la palla non entrava ma l’importante è che ne entri una perché poi arrivino anche gli altri”.
“Da bambino sognavo di giocare nel Milan, sono nella squadra dei miei sogni, realizzarsi con questa maglia è la mia consacrazione. Non ho mai pensato di lasciarlo”.
Il messaggio del centravanti messicano sembra chiaro: dopo i dubbi estivi, Gimenez vuole ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel progetto rossonero.