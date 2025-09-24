Milan, Gimenez da brividi: “Lo sognavo da bambino”

di
Allegri e Gimenez in primo piano

Milan, Gimenez da brividi dopo il gol: le parole fanno impazzire tutti i tifosi rossoneri.

Dopo il gol decisivo in Coppa Italia contro il Lecce, Santiago Gimenez ha parlato ai microfoni di Sportmediasetraccontando le sue sensazioni da giocatore del Milan.

Un messaggio forte e chiaro anche all’allenatore Massimiliano Allegri e alla dirigenza, che in estate avevano valutato la possibilità di una sua cessione.

Gimenez da brividi: la rivelazione dopo il gol a San Siro

“La verità è che come attaccante cerco sempre di fare gol, la palla non entrava ma l’importante è che ne entri una perché poi arrivino anche gli altri”.

Santiago Gimenez
Gimenez da brividi: la rivelazione dopo il gol a San Siro – lapresse – spaziomilan.it

“Da bambino sognavo di giocare nel Milan, sono nella squadra dei miei sogni, realizzarsi con questa maglia è la mia consacrazione. Non ho mai pensato di lasciarlo”.

Il messaggio del centravanti messicano sembra chiaro: dopo i dubbi estivi, Gimenez vuole ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel progetto rossonero.

Giulia Bianchi

Cresciuta a pane, calcio, basket e bistecca dal 1997. Collaboro con il network Nuovevoci da anni e lavoro per DAZN, cercando di trasformare ogni evento in una narrazione coinvolgente. Quando non sono al computer o allo stadio amo esplorare i paesi nordici e perdermi nei mondi fantastici del cinema fantasy, da sempre fonti inesauribili di ispirazione. Oltre alle maglie da calcio vintage colleziono scarpe, mie piccole ossessioni. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Toscana con tessera n. 17899
Gestione cookie