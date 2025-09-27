Milan, Gimenez torna sul mercato: Tare vuole il suo pupillo in attacco

Santiago Gimenez non convince il Milan: Igli Tare rimette gli occhi sul suo pallino di mercato. I rossoneri ripensano allo scambio?

Santiago Gimenez continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati all’interno del mondo Milan. Il centravanti messicano, arrivato in rossonero per ben 35 milioni di euro (più 3 di bonus), sta faticando molto a trovare la sua dimensione ideale e lo confermano gli scarsi numeri raccolti sin qui in fase realizzativa.

Il ‘Bebote’ sta deludendo molto. Il bomber implacabile ammirato al Feyenoord, capace di segnare una quantità infinita di gol, è diventato un lontano parente del centravanti messicano che indossa la maglia rossonera.

Da quando è al Milan, ossia dal 3 febbraio 2025, ha realizzato appena 7 gol. L’ultima rete è arrivata pochi giorni fa, in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Lecce (prima marcatura della stagione). Considerati gli scarsi risultati, Tare si starebbe già cominciando a guardare intorno per gennaio, tornando sulle tracce di un suo pallino di mercato.

Gimenez delude: il Milan ripensa allo scambio?

Nel corso degli ultimi giorni del precedente mercato estivo, il Milan ha tentato fino all’ultimo di mandare in porto lo scambio con la Roma tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. Alla fine, a prevalere è stato l’amore del centravanti messicano per i colori rossoneri, determinato a giocarsi le proprie chance sotto la guida di Allegri.

Tuttavia, le occasione per il ‘Bebote’ si starebbero esaurendo, così come la pazienza della dirigenza nell’aspettare che il messicano si sblocchi definitivamente. Per questo, Igli Tare avrebbe ripreso il dossier di Artem Dovbyk. In vista del mercato di gennaio, il ds rossonero starebbe nuovamente pensando all’ipotesi scambio con la Roma, riemettendo Santiago Gimenez sul tavolo delle trattative e quindi alla porta di casa Milan.

In una situazione analoga a quella del ‘Bebote’, c’è proprio Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino sta trascorrendo la prima parte di stagione più in panchina che sul terreno di gioco. Gian Piero Gasperini, di fatto, continua a tenerlo nei bassifondi delle proprie gerarchie. Il Milan starebbe accarezzando l’idea di tornare all’assalto del giocatore, ma non sarebbe l’unica idea di Tare.

Non solo Dovbyk: ritorna si riapre un’altra pista in casa Milan

Oltre ad Artem Dovbyk, il Milan starebbe tornando a riflettente attentamente su Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è partito alla grande in quella che, molto probabilmente, sarà la sua ultima stagione alla Juventus. Durante l’estate scorsa, il centravanti ex Fiorentina è stato corteggiato a lungo dal Milan. Nonostante il forte interesse, alimentato da Max Allegri, la società rossonera non è riuscita ad arrivare a dama, sopratutto a causa dell’alto ingaggio del giocatore. Stesso motivo che ha portato alla Vecchia Signora ad interrompere i dialoghi per il rinnovo.

La punta classe 2000 ha un contratto fino al 2026 e percepisce uno stipendio da 12 milioni di euro. Tuttavia, il Milan avrebbe comunque intenzione di riprovarci in inverno. Il costo dell’operazione oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro. Qualora, però, il Milan decidesse di programmare l’arrivo del serbo a giugno e non a gennaio, andrebbe a risparmiare la cifra del cartellino, dato che ingaggerebbe Vlahovic da free agent.