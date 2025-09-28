Milan, gol record per Saelemaekers: il dato è incredibile

di
Alexis Saelemaekers colleziona un nuovo record dopo la rete inferta al Napoli di Conte: il dato è clamoroso.

Il Milan di mister Massimiliano Allegri ha subito impattato alla grande sul big match contro il Napoli di Antonio Conte. Ai rossoneri, infatti, sono bastati appena tre minuti di gioco per bucare la porta di Meret e portarsi avanti nel punteggio. La formazione lombarda ha rotto gli indugi, sbloccando la gara grazie alla rete di Alexis Saelemaekers. Un gol che ha permesso all’esterno belga di collezionare un particolare record.

Il Milan ci ha messo pochi minuti per perforare la difesa del Napoli, complice anche le pesanti assenze di Olivera, Spinazzola, Buongiorno e Rrahmani. Defezioni difensive importanti che hanno spinto Conte a lanciare dal primo minuto l’inedita coppia Marianucci-Juan Jesus.

Il Milan ha impiegato davvero poco per andare in gol: per la precisione, i rossoneri ci hanno messo solamente 2 minuti e 23 secondi per mettere sotto gli azzurri e far gioire San Siro. Quello di Alexis Saelemaekers, infatti, è diventato il più veloce segnato dal Milan in Serie A da quello di Theo Hernández contro il Venezia il 14 settembre 2024 (01:29). Inoltre, è la rete più veloce in un match col Napoli da quello di Pippo Inzaghi il 28 ottobre 2009 (al 2′).

Numeri clamorosi anche per Christian Pulisic, autore dell’assist per Saelemaekers e del raddoppio rossonero. Dal suo esordio in Serie A, l’attaccante statunitense è il giocatore che ha preso parte al maggior numero di gol nelle ultime tre stagioni di massima serie: 46 (27 gol, 19 assist). L’ex Chelsea ha superato il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez (45).

