Joe Gomez era praticamente un’operazione chiusa dal Milan: la trattativa è poi inaspettatamente saltata per un motivo ben preciso.

Nelle ultime ore di mercato, il Milan ha fatto di tutto per provare ad assicurare a Massimiliano Allegri il difensore inglese, Joe Gomez. Dopo l’operazione sfumata per Manuel Akanji, passato alla corte dei cugini dell’Inter, la società rossonera aveva virato forte sul calciatore classe 1997 del Liverpool. La trattativa era stata indirizzata sui binari giusti, ma alla fine Joe Gomez è rimasto in Inghilterra. Il motivo dell’operazione saltata è stato svelato dalla Gazzetta dello Sport.

Gomez era praticamente del Milan: svelato il retroscena

Il Milan avevano in pugno Joe Gomez, difensore pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Tutto, però, è clamorosamente sfumato per un motivo ben preciso. I rossoneri avevano un accordo con il Liverpool sulla base di un trasferimento da 15 milioni di euro. Mentre per il calciatore era stato preparato un contratto fino al 2029 da 3 milioni a stagione.

Inoltre, il Milan aveva già però notato un volo per portare Joe Gomez a Milano nella mattinata di ieri per visite mediche e firma sul contratto. Un’affare che, secondo la Rosea, è stato bloccato alle ore 10:00 di ieri dopo una decisione da parte del Liverpool.

Una volta capito che Marc Guéhi, difensore del Crystal Palace, sarebbe stato difficile da ingaggiare, i Reds si sono tutelati, bloccando la partenza di Gomez. Il Milan avrebbe atteso che il tutto si sbloccasse fino alle 16:00, ma alla fine Tare ha deciso di virare su un altro difensore, portando alla corte di Massimiliano Allegri il giovane David Odogu.

È arrivato il sostituto di Thiaw: David Odogu

Saltata la trattativa per Joe Gomez, il Milan si è velocemente tuffato su David Odogu, difensore classe 2006 arrivato dal Wolfsburg. Quella realizzata dal ds rossonero, Igli Tare, è stata una vera e propria operazione lampo. Il Milan si è garantito le prestazioni del giocatore per 10 milioni di euro, bonus inclusi. Per caratteristiche, secondo la Rosea, sarebbe il sostituto di Thiaw.

Il promettente difensore si è legato al Milan sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo per un’altra stagione. Il club rossonero ha voluto fortemente David Odogu: Tare è rimasto impressionato specialmente dalla sua aggressività nell’uno contro uno, dalle sue ottimi dote aeree e dalla buona tecnica in fase di impostazione.

David Odogu ha trovato poco spazio al Wolfsburg, debuttando solamente nel finale della passata stagione. Tuttavia, con le selezioni giovanili della Germania ha catturato l’attenzione di molti club prestigiosi, tant’è che nel 2024 era vicinissimo al Chelsea. Un anno prima, il giovane difensore si era laureato Campione del Mondo e poi d’Europa con l’Under 17 tedesca, vivendo le due esperienze da protagonista assoluto.