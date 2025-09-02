Il Fulham coccola Samuel Chukwueze: il nigeriano è carico a molla. Frecciatina per i rossoneri?

Samuel Chukwueze è diventato un nuovo giocatore del Fulham. L’attaccante nigeriano ha lasciato il Milan per approdare in Premier League: l’affare si è chiuso in prestito con diritto di riscatto intorno ai 25 milioni di euro.

L’ormai ex rossonero vestirà la maglia numero 19. Dopo visite mediche e firma, il giocatore ha rilasciato le sue prime dichiarazioni come giocatore del Fulham. Le parole del nigeriano classe 1999 sono sembrate a molti come una piccola frecciatina al Milan.

Chukwueze punge il Milan? Le sue prime parole da giocatore del Fulham

Samuel Chukwueze ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Fulham ai microfoni di FFCtv: “Sono così felice di essere qui. È un club fantastico. Mi sembra di essere a casa, perché ho le mie persone intorno a me. Mi sento già a casa e non vedo l’ora di cominciare”.

Su Samuel Chukwueze, ha parlato anche il vicepresidente Tony Khan: “Sono entusiasta di dare il benvenuto a Samuel Chukwueze al Fulham! È un atleta esplosivo e un talento straordinario, che ha maturato una preziosa esperienza in Europa con il Milan e nelle competizioni internazionali con la Nigeria. Si unisce a noi con un prestito di un’intera stagione e opzione per il trasferimento definitivo, e siamo davvero felici di averlo al Club! Forza Fulham!”.