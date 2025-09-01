Milan, il mercato in uscita non è finito: ancora due esuberi da piazzare

Archiviata la possibilità di tesserare nuovi calciatori, a patto di non parlare di svincolati, restano ancora diverse le possibilità in uscita.

Il Milan ha chiuso il suo mercato in entrata. L’ultimo colpo, in ordine di tempo, è stato quello di Adrien Rabiot, centrocampista che Allegri conosce bene e che alzerà sicuramente il livello tecnico ma soprattutto fisico del centrocampo. Resta qualche dubbio sulla bontà del calciomercato operato quest’estate, ma ora sarà il campo a parlare e a dirci di più sull’Allegri bis.

Nel frattempo, in alcuni campionati esteri il calciomercato non si è ancora concluso. Questo significa che il Milan non può acquistare ma può ancora però cedere alcuni dei suoi esuberi. Parliamo soprattutto di Yacine Adli e Ismael Bennacer, due centrocampisti ormai fuori dal progetto ma che però non hanno ancora trovato una sistemazione.

Adli e Bennacer ancora sul mercato: possibile esperienza in Qatar?

Non solo i due calciatori non sono mai stati presi particolarmente in considerazione durante il ritiro estivo ma ora, con i diversi innesti che ci sono stati, sarà davvero impossibile trovargli un posto. Ecco perché è volontà comunque quella di trovare loro una nuova sistemazione fuori dall’Italia, dove il mercato è ancora aperto e dove quindi i rossoneri potrebbero operare in uscita.

Il noto giornalista Francesco Nasato, ha fatto il punto sui campionato dove ancora il mercato non è chiuso. Innanzitutto c’è l’Arabia Saudita, dove il Milan potrebbe cedere i suoi tesserati entro l’11 di questo mese. Poi ci sarebbero anche Grecia, Turchia e Russia dove invece la data sarebbe quella del 12. Infine, c’è il campionato qatariota dove ci sarebbe tempo addirittura fino al 16 di settembre. Staremo dunque a vedere come finirà quest’altra telenovela e se alla fine i due si muoveranno entrambi verso l’oriente.