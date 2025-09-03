Milan, il mercato non è finito: la Turchia vuole un rossonero

Il mercato può ancora regalare degli inattesi colpi di scena per il Milan. Dalla Turchia va registrato il forte interesse per un rossonero.

Si è ufficialmente chiuso lunedì alle 20.00 il mercato di Serie A. Il Milan è senza dubbio stato tra le grandi protagoniste, anche se non mancano le perplessità come ad esempio quella legata alla scelta di puntare sul giovane David Odogu, piuttosto che su un difensore di esperienza che tanto chiedeva Max Allegri.

Se è vero che in Italia il mercato si è concluso, è altrettanto vero che in giro per l’Europa il gong non è ancora arrivato. In Turchia, ad esempio, la sessione estiva si chiude il 12 settembre. Ciò significa che le italiane possono ancora vendere i loro giocatori senza però poter intervenire sul mercato in entrata (eccezion fatta per gli svincolati). In casa Milan c’è da far fronte all’assalto turco per un rossonero.

Milan, la Turchia può dare una mano: il Trabzonspor tratta con Bennacer

Il Milan sogna ancora di liberarsi degli ultimi esuberi rimasti in rosa in questi primi giorni di settembre. Fra tutti spicca Ismael Bennacer, sul quale è forte l’interesse del Trabzonspor. Come riportato da Tuttosport, il club turco vorrebbe portare in Super Lig il centrocampista algerino, con il Milan che ha già dato il via libera per il prestito con ingaggio interamente pagato dai turchi.

Un’operazione che farebbe molto felici i rossoneri, ma che resta molto complessa a causa dello stesso Bennacer. L’algerino non è infatti convinto della destinazione, con l’offerta che potrebbe essere declinata.

Nella sponda rossonera del Naviglio sperano di poter risolvere la situazione, con Bennacer considerato completamente fuori dal progetto. Nei prossimi giorni è attesa la decisione definitiva da parte dell’ex Marsiglia, con il Trabzonspor che proverà a convincere il giocatore per arrivare ad una fumata bianca. Oltre a Bennacer, però, il Milan si sta occupando anche di altri due esuberi.

Altre due questioni da risolvere: il Milan prova a liberarsi di Adli e Origi

Restando a centrocampo, un altro fascicolo ancora aperto è quello che vede protagonista Yacine Adli. Il francese, tornato dal prestito alla Fiorentina e da mesi fuori dal progetto di Allegri, ha già rifiutato le offerte di Spartak Mosca e Sassuolo. Un’opzione resta l’Arabia Saudita, con l’Al Shabab alla finestra nonostante fino a qualche giorno fa Adli non sembrava propenso ad un trasferimento in Saudi League.

Da risolvere c’è poi la questione Divock Origi, che da oltre un anno non scende in campo ma che continua ad intascare dal Milan il ricco ingaggio da 4.5 milioni a stagione. Fino a metà agosto i discorsi per la risoluzione del contratto sembravano poter portare ad un accordo, ma adesso il belga sembrerebbe aver frenato tutto.