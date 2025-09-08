Milan, il neo acquisto sorprende: messaggio chiaro ad Allegri!

Il neo acquisto rossonero comincia a sorprendere già l’ambiente, ma soprattutto il tecnico Allegri: il messaggio è chiaro.

Il Milan di Massimiliano Allegri, così come tutti gli altri club di Serie A e B, è fermo ai box a causa della sosta per le Nazionali: molti giocatori rossoneri hanno raggiunto i rispettivi ritiri, per prendere parte agli impegni con la propria nazionale, con l’obiettivo di raggiungere i Mondiali 2026, che si disputeranno tra Stati Uniti e Canada. Nel frattempo, Allegri ha comunque voluto lavorare con i suoi rimasti a Milanello, lasciando un paio di giorni di riposo, prima del lavoro continuo per preparare la sfida contro il Bologna, in programma domenica prossima.

Milan, Nkunku lancia messaggi ad Allegri: la volontà è chiara

In questi giorni di riposo, ci sono due giocatori a Milanello che si stanno allenando da soli: uno è Rafael Leao, che sta cercando di recuperare dall’infortunio subito durante la prima gara ufficiale della stagione, ovvero la gara di Coppa Italia da Milan e Bari. C’è però anche un nuovo acquisto dei rossoneri che scalpita per un posto da titolare, lanciando già chiari messaggi ad Allegri: stiamo parlando di Nkunku.

L’attaccante francese, arrivato nelle ultime 24 ore di mercato dal Chelsea, in questi giorni di riposo si è allenato a Milanello per cercare di recuperare quanto prima la condizione fisica migliore, dando buone impressioni allo staff tecnico. La volontà del calciatore è quella di farsi trovare pronto, magari già per la sfida contro il Bologna: Nkunku deve conquistare la fiducia di Allegri, ma con questo atteggiamento metà del lavoro è fatto.

Contro il Bologna, Allegri conta di recuperare Leao, ma il tecnico rossonero ha a disposizione anche Nkunku, che si è messo subito a disposizione dell’allenatore e della squadra, per cominciare a lasciare il segno.

