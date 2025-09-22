Milan, il nuovo acquisto pazzo di Allegri: “Ci prepara benissimo e i risultati si vedono”

Il nuovo acquisto rossonero ha già parole al miele per Max Allegri: con lui si lavora col sorriso e si portano i risultati in campo

Dopo l’esordio shock contro la Cremonese sembrava che tutto il lavoro svolto in estate dal duo Allegri-Tare fosse completamente da buttare: in fase difensiva disattenti, distratti e incapaci di contenere le ripartenze avversarie; in quella offensiva spenti, svogliati e imprecisi come se non ci fosse un canovaccio da seguire.

Nelle tre giornate successive invece il Milan ha cambiato marcia: nove punti, nessun gol subito e 5 reti realizzate, il tutto senza Rafa Leao, ancora fermo ai box per il problema al polpaccio accusato quasi un mese fa. Tra i giocatori che hanno fatto registrare la crescita maggiore spicca sicuramente Estupinan: contro la Cremonese fu disastroso al netto dell’assist e infatti fu sostituito alla fine del primo tempo. Nelle uscite successive invece si è prontamente riscattato, garantendo una spinta costante in fase offensiva e un grande apporto in quella difensiva.

Milan, Estupinan sicuro: “Sto migliorando partita dopo partita”

Il Milan che sta prendendo forma sotto la guida di Massimiliano Allegri ha tanti protagonisti, ma una delle sorprese più positive si chiama Pervis Estupinan. L’esterno ecuadoriano, arrivato in estate con il difficile compito di far dimenticare Theo Hernandez, sta mostrando una crescita costante, partita dopo partita. A Udine è stato uno dei migliori in campo: vicino al gol personale con un tiro dalla distanza, decisivo negli assist e nelle giocate che hanno messo in porta i compagni.

Un rendimento che stride con l’impatto iniziale in Serie A, quando all’esordio con la Cremonese era stato sostituito all’intervallo. Da lì in avanti, però, Allegri non lo ha più tolto: tre gare da titolare e prestazioni sempre più convincenti. Più solido in fase difensiva rispetto al predecessore francese, Estupinan offre anche continuità atletica e inserimenti intelligenti. Lo stesso giocatore, intervistato da Milan TV, ha spiegato il segreto dei suoi progressi: “È il frutto del lavoro quotidiano, mi sto trovando bene con i compagni e sto migliorando partita dopo partita. Allegri? È un allenatore che scherza, ma quando si lavora è molto serio. Ci sta dando idee chiare e i risultati si vedono”.