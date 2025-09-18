Milan, il pronostico gela i tifosi: “Contro l’Udinese non vincerà per un motivo ben preciso”

Pronostico a sorpresa dell’esperto riguardo la sfida tra Udinese e Milan in programma sabato sera. Ecco perché i rossoneri non vinceranno.

Sabato alle 20.45 il Milan tornerà in campo per la quarta giornata di campionato. I rossoneri sfideranno in terra friulana l’Udinese, terza in classifica con ben sette punti nelle prime tre. Nonostante l’ottimo avvio dei ragazzi di Runjaic e il campo sempre ostico, l’obiettivo del Diavolo non può che essere la vittoria.

Un successo sarebbe fondamentale per dare continuità al buon momento di forma, ma anche per provare ad approfittare di qualche eventuale passo falso delle avversarie, impegnate in settimane con le coppe europee.

Il Milan parte ovviamente con i favori dei pronostici, pur essendo consapevole che non si tratterà di una gara semplice. C’è, però, chi non ripone molta fiducia nei rossoneri per un motivo ben preciso.

In un’intervista ai microfoni del Messaggero Veneto, Giovanni Galeone, storico allenatore nonché grande amico di Max Allegri, ha dato un suo pronostico sulla sfida di Udine. L’ex tecnico – tra le altre anche della stessa Udinese – non crede in un successo del Milan:

Mi aspetto una gara equilibrata, un pareggio. Penso che il Milan cercherà di fare la partita contro una squadra tosta e ben diversa dal Bologna, ma l’Udinese è la squadra più fisica e preparata d’Italia, difficilissima da battere per tutti. Sarà poi molto impattante l’assenza in panchina di Allegri. Assieme a Gasperini è il più bravo nella lettura delle partite. Ora ci sono i telefonini per parlare con il secondo in panchina, ma non è la stessa cosa.