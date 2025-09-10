Milan, la Curva Sud non ci sta: scatta la protesta

La Curva Sud alza la voce: la tifoseria del Milan lancia un messaggio forte e chiaro a tutti il mondo della Serie A.
Dopo il al debutto stagionale in Serie A contro la Cremonese e il successo esterno a discapito del Lecce, il Milan in questo weekend tornerà sotto i riflettori di San Siro per affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoneri guidati da Max Allegri scenderanno in campo domenica alle ore 20:45.
Dopo la sfida interna contro gli emiliani, la formazione lombarda tornerà di scena in campionato sabato 20 settembre, in occasione del match in Friuli con l’Udinese. Proprio in virtù della prossima trasferta, la tifoseria rossonera ha ritenuto doveroso far sentire la propria voce, lanciando un messaggio forte e chiaro.
La Curva Sud si oppone: scatta la protesta
Prosegue senza freni la battaglia del tifo organizzato rossonero nei confronti del caro prezzo del settore ospiti nelle gare in trasferta della squadra lombarda. La Curva Sud, tramite Instagram, ha fatto sapere il proprio disappunto in merito ai costi di Udinese-Milan.
I tifosi rossoneri hanno voluto lanciare un forte appello alla Serie A: “Qualcuno dovrebbe spiegarci perché per lo stesso seggiolino l’Udinese chiede più del doppio rispetto ad altre tifoserie, speculando su chi va in trasferta e spende gli stessi soldi per seguire la sua squadra, ovviamente nel silenzio generale di tutti! Settore ospiti e Curva Sud 30€. Basta speculazioni! Serie A, colpa della pirateria?”.
Per sostenere la propria squadra durante il match in Friuli, i sostenitori i rossoneri dovranno sborsare 55€, costo del biglietto. C’è una netta differenza di prezzo rispetto a quanto speso tifosi del Verona nella recente trasferta di Udine: il biglietto è costato 30€.
Inoltre, è stato registrato un leggero aumento rispetto alla passata stagione. Nel corso del precedente campionato, il settore ospiti del Bluenergy Stadium costava 40€, con prevendita. Ora, il prezzo è aumentato di 15 €.