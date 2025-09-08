Milan, la scelta a sorpresa di Allegri cambia l’attacco rossonero

Un nuovo acquisto conquista il tecnico con la sua immediatezza, guadagnandosi un posto da titolare: ci sarà l’esordio con il Bologna.

La ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali si avvicina e per il Milan l’ultima settimana è stata all’insegna delle valutazioni. A Milanello, Allegri ha avuto modo di lavorare con gli ultimi arrivati, consolidare schemi e movimenti con chi non ha preso parte ai ritiri delle rispettive nazionali.

In vista della sfida con il Bologna, Allegri ha annunciato una sorpresa: uno dei nuovi innesti estivi sarà già titolare. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, l’allenatore sarebbe rimasto impressionato in maniera positiva dal calciatore, prendendo atto della determinazione e del piede caldo mostrato fin dal suo arrivo.

Allegri disegna il nuovo Milan

Christopher Nkunku è l’osservato speciale del mister, acquistato dall’ex Chelsea durante il calciomercato. Al suo primo impatto a Milanello, il francese ha impressionato Allegri per rapidità, disponibilità tattica e voglia di integrarsi. Questi elementi gli avrebbero garantito un ruolo da titolare contro il Bologna, in coppia con Leao: un affiancamento pensato per esaltare dinamismo, dribbling e imprevedibilità offensiva.

L’inedita coppia Leao–Nkunku in attacco – come scritto sulla Rosea – anticipa un cambio di registro tattico: da esterni a mezze punte centrali, pronti a dialogare fra loro e aprire il campo. Accanto a loro, Pulisic è considerato una carta da inserire a gara in corso o da usare come alternativa nel tridente offensivo. Un assetto che vuole valorizzare la velocità e la tecnica del reparto avanzato, con maggiore flessibilità e imprevedibilità in fase offensiva

La formazione delineata da Allegri per affrontare il Bologna affianca al nuovo apparato offensivo una linea difensiva definita: Maignan tra i pali, protetto da Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo, invece, agiscono Rabiot, Modrić e Fofana, con Saelemaekers o Pulisic a supporto della coppia d’attacco. Si conferma così la fiducia nella profondità della rosa, soprattutto nel reparto avanzato, con la difesa che resta più “contata”

È Nkunku il nuovo pupillo di Allegri?

Il fatto che Nkunku guadagni una maglia da titolare alla prima occasione segnala non solo la sua qualità, ma anche un disegno tattico chiaro di Allegri. Il tecnico vuole creare un reparto offensivo bilanciato, in grado di alternare fisicità, rapidità e fantasia. Questo assetto potrebbe rinnovare le geometrie offensive del Milan e offrire nuove soluzioni già a partire dalla gara contro il Bologna.

Nkunku non è soltanto un nuovo volto: è una freccia in più nell’arco di Allegri, capace di sorprendere fin da subito e di plasmarsi in fretta nei meccanismi di squadra. La sua titolarità contro il Bologna porta con sé un segnale di fiducia e ambizione. In un campionato dove il Milan punta a tornare stabilmente in Champions League, questa scelta tattica potrebbe diventare un momento di svolta.