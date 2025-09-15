Milan, la sentenza lascia di stucco: c’entra la rosa rossonera

Nelle ultime ore la rosa rossonera è stata presa di mira: la sentenza lascia tutti di stucco.

In casa rossonera, a differenza che in casa nerazzurra, l’entusiasmo dopo il finale di stagione scorso si è un pò alzato: la sessione di mercato estiva con nuovi innesti, l’arrivo di un nuovo direttore sportivo, l’ingaggio di Allegri sulla panchina hanno portato un livello di entusiasmo un pò più alto tra i tifosi rossoneri, nonostante quest’ultimi rimangano delusi dal fatto che non si possa entrare a San Siro con bandiere, strumenti e megafoni, per supportare la propria squadra. L’entusiasmo si è alzato, ma la squadra rossonera deve lavorare ancora molto per raggiungere il massimo gradimento dei propri tifosi.

Milan, che attacco alla rosa: “Non sono competitivi”

Nelle prime tre giornate di Serie A, il Milan ha ottenuto una sconfitta e due vittorie, quest’ultime arrivate contro Lecce e Bologna. Prima ancora dell’inizio del campionato, c’erano ampie aspettative sulla rosa rossonera, targhettata come una possibile squadra anti-Napoli, considerato che la squadra rossonera non partecipa, per questa stagione, a nessuna competizione europea.

Dopo le prime tre giornate del campionato di Serie A, arrivano le prime sentenze, che abbassano le aspettative sulla squadra rossonera.

Durante la trasmissione “Il Bello del Calcio“, in onda su Televomero, è intervenuto Franco Ordine, noto giornalista e opinionista vicino al mondo rossonero. Queste le sue parole sul Milan:

La rivale del Napoli per quest’anno è la Juventus, mentre il Milan non ha una rosa competitiva per vincere: molto dipenderà da Maignan, Modric e Leao.

Ordine dunque esclude il Milan da una lotta scudetto, dove vede Napoli e Juventus le due squadre favorite per il titolo: il campionato è appena cominciato, i prossimi mesi saranno decisivi per capire le sorti della stagione rossonera.