Milan, Leao si confessa: “Vi spiego perché non sono finito all’Inter”

Rafael Leao parla senza filtri: il portoghese rivale un clamoroso retroscena di mercato. Il 10 rossonero poteva finire all’Inter.

Nonostante il nuovo Milan di Max Allegri stia brillando sul rettangolo verde, inanellando prestazioni di alto livello, a prendersi l’attenzione mediatica è ancora una volta Rafael Leao. Il portoghese è fermo ai box ormai da più di un mese, con la sua ultima apparizione in campo che risale al 17 agosto, durante il preliminare di Coppa Italia contro il Bari. Dunque, il popolo rossonero sta attendendo in maniera spasmodica il suo ritorno in campo, ma nel frattempo sono alcuni retroscena da lui raccontanti a far discutere.

Milan, senti Leao! “Stavo per andare all’Inter ma ho detto no…”

Ha del clamoroso quanto raccontato da Rafael Leao nel podcast Say Less. L’esterno portoghese si è completamente aperto durante l’intervista, raccontando in maniera minuziosa alcuni retroscena che stanno incendiando i social. Nella lunga intervista durata più di un’ora e mezza, Leao ha presentato la sua storia calcistica, partendo dal mancato approdo al Benfica ad 8 anni, fino al clamoroso no rifilato all’Inter.

Ecco le parole del portoghese riferite proprio a quest’ultimo retroscena: “Stavo per andare all’Inter. ll direttore del Lille mi disse che mi stavano vendendo ai nerazzurri, ma io ho detto subito no. Avevo fatto molto bene in quella stagione, volevo rimanere al Lille almeno un altro anno per migliorare ancora, ma il direttore mi diceva che doveva vendermi, che era un’occasione sia per me che per loro, ma io fui irremovibile“.

A cambiare incredibilmente le carte in tavola, però, fu una chiamata speciale avvenuta poco tempo dopo: “Dopo una, due, o tre settimane il direttore mi disse che mi stava cercando il Milan, dissi che ero interessato. A convincermi definitivamente fu una videochiamata con Paolo Maldini: mi disse che mi volevano e chi mi aspettava. Come potevo dire no?…”.

Leao infiamma il derby: “Tra Milan e Inter, cento volte il Milan!”

Il numero 10 rossonero, durante quest’intervista, ha spiegato del suo amore a prima vista nato per il Milan: “Da quando ero bambino simpatizzavo il Milan, campioni come Sheva, Ronaldinho, Kakà o Seedorf erano la storia. Poi sai le 7 Champions… ” ; concludendo poi con una dichiarazione destinata ad incendiare i prossimi derby: “Tra Milan e Inter, Milan cento volte”.

L’attenzione poi è stata spostata proprio sul raccontare l’emozioni e le sensazione legate alla stracittadina: “Giocare un derby è emozionante. Ricordo il mio primo in cui tutte le strade erano bloccate; vedi tutto rosso o blu, con i tifosi che battono sul pullman che ci porta allo stadio. è veramente pazzesco, è come se fosse o noi o loro”.