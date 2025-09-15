Milan, Leao sorprende ancora: il gesto che infiamma tutti

Rafael Leao è fermo ai box da ormai quasi un mese, ma l’attaccante portoghese continua a stupire tutti.

Il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri è reduce dalla vittoria in campionato contro il Bologna, grazie al gol di Luka Modric, che diventa il centrocampista più anziano a segnare nel massimo campionato italiano, ovvero la Serie A. Una squadra rivoluzionata, grazie al lavoro svolto dalla dirigenza di Via Aldo Rossi durante la sessione estiva di mercato, in primis quello di Igli Tare. Nella prima gara di campionato, per il Milan è arrivata una sconfitta, contro la Cremonese, ma nelle due gare successive la squadra rossonera ha sistemato il tiro, ottenendo due successi. In queste prime gare di Serie A, Allegri non ha potuto contare su Rafael Leao, che però continua a stupire tutti.

Milan, Leao da vero leader: continua ad allenarsi a Milanello

Rafael Leao, in questa nuova stagione, ha disputato solo una ventina di minuti, nella prima gara stagionale del Milan, nei 32° di finale di Coppa Italia, vinta proprio dai rossoneri grazie anche ad un gol di Leao, che ha aperto le danze.

Dopo la vittoria contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha lasciato un giorno di riposo ai propri ragazzi: d’altro canto, il Milan non ha nessun’altra competizione da preparare, per cui il focus principale è il campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, a Milanello è rimasto Leao: l’attaccante portoghese continua a stupire per i suoi comportamenti da vero leader. Nonostante il giorno di riposo, Leao si è continuato ad allenare, per tornare in forma il più presto possibile, recuperando dall’infortunio del mese passato.

Dopo l’inizio di stagione passato, in cui Leao sembrava sul piede di guerra con il mondo rossonero, piano piano il portoghese si è ricavato sempre più il suo spazio, volendo diventare un vero e proprio leader: è uno dei pochi rimasti dello scudetto del 2022 e l’obiettivo è tornare a vincere con la maglia rossonera.