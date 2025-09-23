Milan Lecce, un dato parla chiaro: ora Allegri può esultare

Il Milan ha battuto nettamente il Lecce ed ha ottenuto cosi l’accesso agli Ottavi di finale di Coppa Italia.

Con una bella vittoria il Milan ha ormai ottenuto il pass per gli Ottavi di Coppa Italia e i rossoneri affronteranno la Lazio al prossimo turno. Una prestazione più che convincente del club rossonero, agevolata però anche dall’espulsione di Siebert nella prima parte del primo tempo, su un fallo da ultimo uomo su Nkunku. Una sfida però più che dominata dal Milan che ottiene cosi una vittoria ma anche una prestazione convincente.

Quello che meraviglia tutti i tifosi non è infatti la vittoria ma come è arrivata con il Milan che ha letteralmente regalato spettacolo con 3 gol e 4 pali ed una serie incredibile di occasioni. Inoltre Allegri non ha usato solo riserve, ma ha schierato tanti titolari, evidenziando quanto è importante questa competizione per lui. Un Milan all’ennesimo successo consecutivo, i rossoneri sono in grande forma e arrivano al big match contro il Napoli nel migliore dei modi.

Milan Lecce, un tweet spiazza tutti i tifosi

Attraverso il suo profilo X il giornalista Giovanni Capuano ha sottolineato con un palese ‘Allegri Ball’ a metà secondo tempo con i rossoneri che hanno fatto una grande gara con oltre 20 tiri in porta e 0 chance concesse agli avversari. Una gara perfetta e che mostra come i rossoneri non hanno mai mollato, mai cali di attenzione e che arrivano nel migliore dei modi al big match contro il Napoli.

Grande gara e tanto da dire per questo match che ha visto anche il ritorno al gol di Santiago Gimenez, acclamato dai tifosi e con una rete che rappresenta sicuramente una grande iniezione di fiducia per lui.