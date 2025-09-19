Milan, l’ex Inter mette pressione: che frecciatina ad Allegri

di
Milan, Adani provoca Allegri

L’ex calciatore dell’Inter mette pressione al Milan: il messaggio rivolto a mister Massimiliano Allegri è inequivocabile.

Il Milan ha dato il via alla propria stagione in Serie A con due vittorie (Lecce e Bologna) ed una sconfitta, ottenuta al debutto contro la Cremonese. La dirigenza, o meglio, Igli Tare, ha lavorato molto questa estate, compiendo diversi investimenti sul mercato.

Per rilanciare le sorti del club, la società ha deciso di affidarsi all’esperienza di Massimiliano Allegri, che avrà il compito di riportare i rossoneri quantomeno in zona Champions League. In merito alla situazione del Milan, si è recentemente espresso Lele Adani, rilasciando delle dichiarazioni nette.

Adani mette pressione: il messaggio è chiaro

Nel corso della trasmissione Viva El Futbol, programma in onda su Twitch, Daniele Adani ha fatto un’analisi chiara e netta sul Milan dopo la vittoria sul Bologna: “A un certo punto vedevo Nkunku e Pulisic in panchina e Leao in tribuna. Una partita a settimana. Si è parlato dell’organico: Jashari fuori, Ricci che è entrato dalla panchina ed è entrato bene. Si è parlato tante volte che il centrocampo sia nettamente superiore a difesa e attacco, ma questi nomi di cui ho parlato sono attaccanti. Poi De Winter che è entrato”.

Milan, Adani stuzzica Allegri – (LaPresse) SpazioMilan.it

Adani ha anche aggiunto: “Sono quasi 170 milioni spesi nel complesso. II Milan deve crescere, deve migliorare, come ha detto il suo allenatore, ma una rosa per una partita a settimana è sufficiente o no? Ma per una partita a settimana questo che riflessioni facciamo? Va contestualizzato l’obiettivo, non è miracolo arrivare tra le prime quattro”.

Nunzio Marrazzo

